موفقیت اصولگرایان در انتخابات منوط به وفاق جمعی است/ در معرفی مصداق ها نباید عجله کنیم

لطف الله فروزنده قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی که با خبرنگار مهر، گفتگو می کرد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اقدامات اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دهم با توجه به تحرکاتی که از اصلاح طلبان مشاهده می شود، اظهار داشت: به هرحال جریان دوم خرداد که مهر ناکارآمدی پس از 8 سال به آن خورده است برنامه هایی دارد تا به نحوی خود را از نقد جدی محفوظ بدارد.

وی با بیان اینکه اصولگرایان نیزباید برای خود صاحب برنامه باشند،افزود: به وضوح روشن است که درمیان اصولگرایان اختلاف سلیقه وجود ندارد.

فروزنده ادامه داد: اصولگرایان با توجه به این سه مقوله که جریان دوم خرداد خط قرمز اصولگرایان است، موضوع وفاق جمعی و رسیدن به مصداق براساس شاخص ها، می توانند به وحدت بیشتری در انتخابات آتی دست یابند.

قائم مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی همچنین با تاکید بر اینکه در معرفی مصداق ها نباید عجله کنیم، گفت: اصولگرایان با توجه به سه مقوله ای که ذکر آنها رفت و در عین حال رصد کردن جبهه دوم خرداد و معرفی مصداقی معلوم و مشخص که مورد تفاهم همه گروه های اصولگرا باشد، پیروز میدان انتخابات خواهند بود.

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سئوال که تصور می کنید در جریان اصولگرایی چند نفر محور گروه های سیاسی باشند، تصریح کرد: اگر بر مبنای وفاق جمعی حرکت کنیم قطعا به یک کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری دهم دست خواهیم یافت.