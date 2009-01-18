فرماندار جدید بیله سوار مغان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی استاندار اردبیل ظهر امروز در مراسم معارفه فرماندار جدید بیله سوار در محل استانداری اظهار داشت: خدمات دولت نهم در رشد، توسعه و عمران این استان غیر قابل انکار است.

وی اضافه کرد: افتتاح دهها پروژه کوچک و بزرگ از ابتدای سال جاری و نیز در دست احداث بودن 187 طرح با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال در این شهرستان نمونه هایی از خدمات دولت بوده که امروز شاهد به ثمر نشستن این خدمات هستیم.

وی بر لزوم انعکاس این خدمات، اقدامات و واقعیتهای موجود به مردم تاکید کرد و افزود: تحقق این امر مشارکتهای مردمی و عمومی را افزایش داده و به رضایتمندی بیش از پیش مردم منطقه منتج خواهد شد.

با انتصاب عبدالناصر فیاضی فرماندار قبلی بیله سوار مغان به سمت فرمانداری شهرستان دماوند، نور علی فصیحی پیش از این به عنوان سرپرست فرمانداری بیله سوار منصوب شده بود.