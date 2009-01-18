مسابقات بین المللی اتومبیلرانی دهه فجر در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی یگانگی ظهر یکشنبه در نشست با مدیر کل تربیت بدنی مازندران و اعضای فدراسیون اتومبیلرانی ارمنستان در ساری افزود: این مسابقات به مناسبت ایام الله دهه فجر در پیست اتومبیلرانی سرخرود محمودآباد برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: این مسابقات در سه کلاس چهار، شش و هشت سیلندر با حضور تیم ملی ارمنستان و تیمهای اصفهان، خراسان، فارس، خوزستان، تهران و مازندران الف و ب پیگیری می شود.

رئیس هیئت اتومبیلرانی مازندران با اشاره به اینکه خودروهای شرکت داده شده در مسابقات دهه فجر بیمه می شوند، تصریح کرد: اقدامات لازم برای امنیت و سلامت جان موتورسواران در این ایام صورت گرفته است.

یگانگی با بیان اینکه امسال قطعا مازندران به مسابقات خارج از کشور اعزام خواهد شد، یادآور شد: هشت کشور در موتورسواری و پنج کشور در اتومبیلرانی رالی اروپایی حضور خواهند یافت که قطعا مازندران عضو خواهد بود.

وی با اشاره به افتتاح نخستین پیست اتومبیلرانی بخش خصوصی استان به زودی در شهرستان بهشهر احداث می شود از قول اداره کل تربیت بدنی مازندران برای ساخت پیست اتومبیلرانی در استان خبر داد.

به گفته وی، زمینی در مرکز استان برای این امر شناسایی که در صورت تصویب کارشناسان اداره کل، مطالعات اجرای این طرح در مرکز استان صورت خواهد گرفت.