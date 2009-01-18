استاندارد مهمترین اصل در کسب بازارهای جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده ظهر امروز در بازدید از اداره کل استاندار کرمان اظهار داشت: باید بر روی کیفیت و کمیت محصولات و کالاهای صادراتی برای به دست آوردن بازارهای جهانی با حساسیت ویژه ای برخورد شود و این امر تداوم یابد زیرا در صورت بروز مشکل برای یک محصول کل صادرات کشور زیر سئوال می رود.

وی با تاکید به اینکه باید با مشاهده آرم استاندارد هر محصولی با اطمینان مصرف شود گفت: سلامت و آرامش روانی مردم در گرو انجام صحیح تحقیقات و نظارتهای شما است.

استاندار کرمان با تاکید بر فرهنگ سازی استفاده از محصولات دارای آرم استاندارد در جامعه گفت: باید اطلاع رسانی عمومی در همه سطوح پیرامون اهمیت و ضرورت استاندارد صورت پذیرد.

دهمرده یکی دیگر از وظایف مهم استاندار را نظارت دقیق و مستمر بر روی مصالح ساختمانی عنوان کرد و افزود: باید ضمن نظارت بر کارگاههای تولید کننده مصالح ساختمانی بر محصولات ساختمانی وارداتی نیز نظارت دقیقی صورت پذیرد تا شاهد تکرار حادثه دلخراش بم نباشیم.

مدیرکل استاندارد کرمان نیز در ادامه این بازدید گفت: این اداره کل با 60 نفر پرسنل و 11 آزمایشگاه مرجع در استان بر روی تمامی کارخانجات و شرکت هایی که محصولات تولیدی دارند نظارت کامل داشته و همچنین با نمونه برداری از محصولات آنها از نظر کیفی وکمی مورد بررسی قرار می گیرند.

محمدرضا شرافت پیرامون کالاهای توزیعی در شهر کرمان گفت: نظارت بر روی این کالاها بطور مستمر ودر قالب طرح کنترل کیفی جامع محصولات کشور انجام می شود و در صورت وجود هر گونه اشکال به کارخانه تولید کننده حتی در خارج از استان تذکر داده می شود.

شرافت نظارت بر روی کالاهای وارداتی را از طریق گمرکات عنوان کرد و افزود: با نمونه برداری از محصولات وارداتی و آنالیزآنها از نظر استانداردهای بین المللی و در صورت عدم وجود مشکل مجوز توزیع صادر می شود.

وی همچنین با تاکید بر نظارت روی محصولات موجود در فروشگاههای لوازم خارجی افزود: در صورت بروز هرگونه مشکلی بطور قاطع با آن برخورد می شود و از توزیع آنها جلوگیری خواهد شد.

وی برای نظارت بر روی عملیات عمرانی و مصالح ساختمانی از راه اندازی آزمایشگاه جامع وتخصصی مصالح ساختمانی در شهرستان بم خبر داد و افزود: کلیه کارگاهها وکارخانجات تولید کننده محصولات و مصالح ساختمانی ملزم به رعایت استاندارد از سوی این اداره کل هستند و در صورت تخطی با آنها بصورت قانونی برخورد می شود.