اشعری خواستار ثبت تجربیات و مستندسازی فعالیتهای خیرین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از خیرین مدرسه‌ساز استان تهران صبح امروز با علی‌اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی دیدار و گفتگو کردند.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور هدف اصلی از وقف را ایجاد محصولی نهایی و مفید به حال جامعه دانست و گفت: باید در هر قدمی که در امور خیریه برداشته می‌شود باری از دوش دولت نیز کاسته شود تا توان دولت برای فعالیتها و وظایف اصلی صرف شود.

اشعری همچنین ضمن اشاره به برخی از وقفنامه‌‌های باقیمانده از گذشته از جمله وقفنامه ربع رشیدی خواستار توجه خیرین به ثبت تجربیات و مستندسازی فعالیتهایشان شد وافزود: به منظور آشنایی جامعه با ابعاد مختلف وقف نمایشگاهی از وقفنامه های قدیمی در کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی از خیرین خواست تا به منظور رفع مشکلات وقف و امور خیریه نظرات خود را برای استفاده در برنامه بعدی توسعه کشور اعلام کنند.

جمعی از خیرین نیز در این دیدار پس از بازدید از بخشهای مختلف کتابخانه ملی، ساختمان این کتابخانه را یکی از اسناد افتخار مهندسی ملی خوانده و خواستار همکاری مشاور فرهنگی رئیس جمهور برای ثبت تجربیات و پیشینه امور خیریه کشور در یونسکو شدند.