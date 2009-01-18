افزایش راندمان تولید محصول خشک کشاورزی نیازمند برنامه ریزی است

غلامحسین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: کشاورزی یک بخش مهم و تعیین کننده در هر کشور است و برای افزایش راندمانهای مربوط به آن باید تا حد ممکن تلاش کنیم.

وی ادامه داد: اول و دوم بهمن ماه سال جاری، یک گردهمایی با عنوان گرهمایی تخصصی مدیریت بهره‌ برداری و نگهداری از سازه‌ های آب و آبیاری در معاونت آب خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود که این گردهمایی در افزایش راندمان تولید محصول خشک کشاورزی به ازای یک متر مکعب آب، تاثیر زیادی دارد.

این مسئول افزود: این گردهمایی با هدف تلفیق راهکارهای علمی و تجربی افراد در راستای ایجاد مدیریت صحیح برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر نظامهای بهره ‌برداری معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت برگزاری این گردهمایی و تأثیر انتقال تجربیات برای بهبود مدیریت منابع تصریح کرد: در گردهمایی تخصصی یادشده، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو به بیان سیاستهای هر یک وزارتخانه‌های مذکور در زمینه استفاده بهینه از آب و خاک می‌پردازند.

طباطبایی با بیان اینکه در راستای برگزاری این گردهمایی، کمیسیونهای تخصصی نیز با هدف تشریح نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت‌ها تشکیل می‌شود، گفت حدود سه ماه پیش نامه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی با مضمون مدیریت سازه‌های آبی توسط متقاضیان بخش خصوصی به وزارت نیرو ارسال شد که وزارت نیرو نیز برای واگذاری این مدیریت‌ها به مردم و کشاورزان اعلام آمادگی کرد.

وی از اعلام آمادگی بیش از 220 تعاونی تولید برای مدیریت منابع آبی مورد نیاز خود خبر داد و خاطرنشان کرد: برای ایجاد مدیریت صحیح در این تعاونیها یک واحد کارشناسی آبیاری نیز تشکیل می‌شود.



