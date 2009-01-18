رویکرد به " کودکان در معرض خطر " باید اورژانسی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی کاظمی در کارگاه آموزشی بررسی جرایم اطفال که در اهواز برگزار می شود گفت: رویکرد ما به کودکان بزهکار به صورتی است که منتظر هستیم تا آنها به سراغ ما بیایند اما برای کودکان در معرض آسیب نیاز است تا به صورت اورژانسی وارد میدان شد.

وی در تعریف کودک در معرض خطر گفت: کودک در معرض خطر کودکی است که احتمال مخاطره برای وی وجود داشته باشد به طوری که چنانچه مداخله قانونی درباره او صورت نگیرد، دچار آسیب جسمی و روحی شود.

کاظمی با اشاره به فعالیت اورژانس 123 در کشور افزود: نیروهای بهزیستی به عنوان ضابطین اجتماعی مکلف هستند تا موارد را به مقام قضایی اعلام و در صورت نیاز، شخصا اقدام کنند.

بررسی مراحل رشد، تکامل و مهارتهای برقراری ارتباط با کودکان، تاریخچه و اهداف دادرسی ویژه نوجوانان و قضا زدایی و اصول حاکم بر آن و بررسی مخاطرات و مسائل عمده پیش روی کودکان از مباحثی بود که در این کارگاه آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.