82 برنامه وزارت علوم ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی علیخانی امروز در نشست مطبوعاتی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه 100 هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در کشور وجود دارد که از این تعداد 37 هزار نفر در دانشگاههای وزارت علوم تحصیل می کنند، گفت: شعار این اداره در سال جاری توانمندسازی، عزت مندی و هویت مداری دانشجویان شاهد و ایثارگر است که در 5 بخش آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی، ساختاری، مشاوره و روانشناختی برنامه هایی را برای این دانشجویان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: 26 برنامه در بخش آموزش و پژوهشی، 26 برنامه در بخش فرهنگی و در سایر بخشها نیز هر کدام 10 برنامه برای دانشجویان شاهد و ایثارگر در نظر گرفته شده است.