رتبه اول مرگ و میر اغلب استانهای کشور بیماریهای قلبی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، طوبی کاظمی ظهر امروز در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی خراسان جنوبی تصریح کرد: بیماری های قلبی عروقی، حوادث و سوانح غیر عمد و سرطانها سه علت اصلی مرگ و میر در این استانها می باشند.

وی به تغییرات عمده علل مرگ و میر در ایران طی سالهای 1350 تا 1380 اشاره کرد و افزود: تعداد مرگ و میر ناشی از بیماریهای واگیردار و عفونی به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و بالعکس آمار مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی و سوانح افزایش یافته است.

به گفته وی روزانه در ایران 800 نفر می میرند که بیش از 80 درصد علل مرگ و میر این افراد در سه گروه بیماریهای قلب و عروق با حدود 46 درصد، حوادث و سوانح17/5 درصد و سرطانها 14 درصد هستند.

کاظمی آمار مرگ و میر در سال های 81 و 82 در این شهر گفت: بیش از 30 درصد ازمرگ و میرهای بیرجند در همه سنین ناشی از بیماری قلبی، 14 درصد مربوط به سوانح و حوادث و 9 درصد از آن به سرطانها اختصاص دارد.

وی آمار واقعی مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی را بیش از این آمار دانست و یادآور شد: این آمار از اطلاعات واحد مرکز ثبت مرگ و میر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و معاونت بهداشتی این دانشگاه جمع آوری شده و مواردی که علت ناشناخته داشته و یا ایست قلبی تنفسی گزارش شده است به این آمار افزوده نشده است.

به گفته وی طبق این تحقیقات، 41 درصد مرگ های گروه سنی ناشی از بیماری قلبی در بیرجند بیشتر در گروه سنی 45 تا65 سال که قشر فعال جامعه می باشد رخ می دهد.

کاظمی به آمار سکته های قلبی بستری شده در سال های 72 تا 85 در بیمارستانهای شهر بیرجند اشاره کرد و افزود: در سال 72 تعداد 48 بیمار، سال 80 به دو برابر این تعداد و در سال 85 این میزان به شش برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه علت این افزایش نمی تواند فقط با افزایش جمعیت و مراجعات بیشتر مردم به بیمارستانها توجیه شود، تصریح کرد: بیشترین علت افزایش سکته های قلبی در بیرجند شیوع روبه رشد بیماری است که نکته قابل توجه برای مردم و مسئولین جهت پیشگیری از این بیماری است.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزایش سن، عوامل ژنتیکی و جنسیت را از جمله عوامل غیر قابل کنترل بیماری دانست و افزود: فشارخون و چربی خون بالا، کشیدن سیگار، کم تحرکی، چاقی، دیابت و استرس از جمله عوامل قابل کنترل و پیشگیری است.

وی با اشاره به مطالعه ای که در سال 85 بر روی 500 فرد سالم، 30 تا 50 سال انجام شد اشاره کرد و افزود: 70 درصد از این افراد دارای چربی خون بالا، 50 درصد اضافه وزن و چاقی، 16 درصد فشارخون بالا و 4/6 درصد دیابت است.

به گفته وی مطالعه دیگری که در سال 86 بر روی یک هزار نفر مددجوی سالم کمیته امداد در سنین 15 تا 65 سال انجام شد 43 درصد چربی بالا، 30 درصد اضافه وزن و چاقی، 16/5 درصد فشار خون بالا و 4/5 درصد دیابت داشته اند

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه به طور کلی شیوع سکته قلبی عروقی در شهر بیرجند در 15 سال اخیر افزایش قابل توجهی داشته که مشابه آمار کشوری می باشد، یادآور شد: این افزایش هشداری برای همه مردم و مسئولان بهداشتی خواهد بود که جهت تسریع در شروع برنامه های آموزشی برای افزایش آگاهی مردم و پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی اقدام نمایند.

معاون سیاسی امنیتی خراسان جنوبی نیز در کارگروه کم تحرکی و رژیم غذایی نامناسب را از جمله عوامل موثر در افزایش بیماری های قلبی و عرقی دانست و افزود: فرهنگ سازی در این راستا توسط رسانه ها و اطلاع رسانی محور سیاسیت گذاری شورای سلامت و امنیت غذایی می باشد.

عیسی فرهادی با اشاره به اینکه میانگبن سرانه فضای ورزشی در خراسان جنوبی از نرم کشوری بالاتر است، تصریح کرد: در این راستا باید اطلاع رسانی لازم صورت گیرد و مردم از این امکانات به حد مطلوب استفاده کنند.

معاون سیاسی امنیتی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه امکان ابتلا بیماری های قلبی و عروقی از سنین کودکی نیز وجود دارد، خاطر نشان کرد: باید توسط سازمان آموزش و پرورش استان جلسات آموزشی برای مربیان ورزش و بهداشت مدارس برگزار شود و تا کودکان نیز در این زمینه آموزش های لازم را فراگیرند.