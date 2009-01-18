پیوستن ایران به جمع کشورهای دارای مرکز ثبت کارآزمایی بالینی

به گزارش خبرنگار مهر دکتر مسعود سلیمانی امروز در نشست خبری در محل معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هدف از تاسیس مرکز ثبت کارآزمایی بالینی در وزارت بهداشت را اهمیت ثبت و اطلاع رسانی دقیق به مردم برشمرد و یادآور شد: در حال حاضر این مرکز به جمع مراکز ثبت کارآزمایی مرتبط با سازمان جهانی بهداشت پیوسته است.

وی در خصوص زمان اجباری شدن ثبت کارآزمایی بالینی مطالعات علوم پزشکی در این مرکز کشوری یادآور شد: ما فکر می کنیم این اجبار با فرهنگ سازی ایجاد می شود البته در حال حاضر برخی از دانشگاههای مرکز ثبت باید دارای ویژگی هایی از جمله قابل دسترس بودن، قابل جستجو بودن و غیر انتفاعی باشد.

سلیمانی درباره الزام چاپ مقالات ایرانی در نشریات داخل کشور به ثبت کارآزمایی بالینی گفت: به تازگی به کمیسیون نشریات و انجمن ناشران علوم پزشکی ایرانی پیشنهاد شده است که الزام به ثبت کارآزمایی بالینی در بند الزامات چاپ یک مقاله گنجانده شود.

وی اضافه کرد: این موضوع به وزیر بهداشت پیشنهاد شده و نظرات اصلاحی انجمن ناشران علوم پزشکی نیز جمع آوری شده و ما منتظر نظر نهایی وزیر بهداشت در این خصوص هستیم.

رئیس مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: کارآزمایی بالینی مطالعه ای است که بر روی انسان اتفاق می افتد که به طور معمول یک دارو، ‌روش جراحی خاص و یا ‌روش تشخیصی جدید بر روی انسان آزمایش می شود تا تفاوت آن نسبت به دارو و یا روش جراحی و تشخیصی قبلی بررسی شود.

وی با اشاره به تلاشهای بین المللی برای ثبت کارآزمایی بالینی خاطرنشان کرد: این موضوع در سال 2004 به صورت علنی مطرح شد و گروهی از ناشران مجلات علمی پزشکی معروف دنیا ‌اعلام کردند که مقالات را بدون به ثبت رسیدن کارآزمایی بالینی چاپ نمی کنند. از همین رو کمیته بین المللی ناشران مجلات علوم پزشکی این تصمیم را به اطلاع محققان رساند و پس از آن این موضوع در نشست وزرای بهداشت عضو سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسید و این سازمان ماموریت پیدا کرد تا استاندارد مراکز ثبت کارآزمایی بالینی را تهیه کند.

سلیمانی گفت: در حال حاضر یک نقشه واحد برای دفاتر ثبت ایجاد شده و مراکز ثبت کارآزمایی بالینی در کشورهای آلمان،‌ هند، هلند،‌ انگلیس،‌ سریلانکا،‌ استرالیا، چین، ژاپن و ایران مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است.