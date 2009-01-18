سردمداران قدرتهای جهانی از اخلاق انسانی بدورند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر امروز در دیدار شرکت کنندگان نخستین اجلاس بین المللی توسعه و ارتقاء ورزش ها و بازی های سنتی و محلی، احیای آیین ها و سنت هایی که در درون خود ارزشهای انسانی و سنت های جوانمردانه را ترویج می کنند، مورد تاکید قرار داد و با اشاره به تحلیل های ارایه شده در خصوص دلایل حمله رژیم صهیونیستی به غزه خاطر نشان کرد: درباره جنایت ها و آدم کشی بی سابقه رژیم صهیونیستی در غزه تحلیل های گوناگونی مطرح شده است. برخی هدف را از بین بردن مقاومت و برخی دیگر تضعیف مقاومت مردم فلسطین عنوان کرده¬اند ولی آیا کشتن زنان و کودکان و بمباران بیمارستان ها و مدارس می تواند موجب رسیدن به این هدف باشد ؟ امیدوارم چنین تحلیلی درست نباشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه به حادثه غزه از هر زاویه ای نگاه شود این حجم از حمله و کشتار قابل توجیه نیست، گفت: مقاومت مردم فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی 60 سال ادامه داشته و اتفاق جدیدی نیفتاده بود که منجر به این همه کشتار شود .عده ای چنین تحلیل می کنند که هدف از این حملات کاملا سیاسی است و رژیم صهیونیستی در سناریویی برنامه ریزی شده به منظور بازسازی چهره آمریکا که در سالهای اخیر به شدت مخدوش شده، به چنین اعمال وحشیانه ای روی آورده است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در این سناریو برای اینکه آمریکا بدون پرداخت هزینه ای، خود را از مسوولیت های ناشی از اقدامات سوء خود در جهان نجات دهد، مامور شده است تا تخریب عواطف بشری را به اوج خود برساند سپس بعضی ها وارد شده و بدون تغییر در سیاست ها و اخلاق و رفتار، چهره آمریکا را بازسازی کنند.

احمدی نژاد تصریح کرد: امیدوارم چنین تحلیلی درست نباشد که اگر درست باشد، نشان دهنده اوج اضمحلال و دوری این سیاستمداران از ارزش ها و اخلاق انسانی است. البته در چند روز آینده صحت یا عدم صحت این تحلیل و فرضیه روشن خواهد شد و دعا می کنم چنین تحلیلی درست نباشد والا چنین روزی که در آن عده ای برای اهداف سیاسی و تبلیغی خود جان ، مال و وطن مردمی را مورد هجوم قرار می دهند روز عزای بشریت است.

وی خاطر نشان کرد : اینکه عده ای در مراکز قدرت جهانی نشسته و برای اهداف تبلیغی ، پر کردن جیب سرمایه داران و تحمیل خود بر بشریت و پاک کردن چهره آلوده خود، ملت های بی گناه را قطعه قطعه می کند، مایه تاسف است.

رئیس جمهور با اشاره به کمرنگ شدن ارزش های اضافی در جهان تصریح کرد : گستره اشغال، تجاوز و آدم کشی ، تمایل به انباشت تسلیحات ، جنگ ها و ترور ها و اینکه بعضی از انسانها و گروهی از دولت ها به جایی رسیده اند که منافع شخصی ، حزبی و گروهی خود را در کشتن و تجاوز و ترور جستجو می کنند آیا به این علت نیست که اینها از ارزشهای اخلاقی و انسانی تهی شده¬اند؟

وی گفت : مگر می شود انسانی که در قلبش عاطفه ، محبت و انسانیت هست به خود اجازه دهد که کودکان را قتل عام کند و برای این کار از بمب ها و گلوله های فسفری ، اورانیومی و شیمیایی استفاده نماید.

احمدی نژاد اضافه کرد: مگر می شود کسی از انسانیت بویی برده باشد اما با سنگین ترین حملات مردم بی دفاع را در خانه و کاشانه خود مورد هجوم قرار داده و از آنها طلبکار هم باشد. مگر می شود کسی به اخلاق پایبند باشد اما مدارس و بیمارستان ها را بمباران کرده و در برابر دوربین ها گردن افراشته و مدعی شود که از ارزش های دنیای آزاد دفاع می کند، این کدام ارزشی است که زنان و کودکان را بی رحمانه مورد حمله قرار می دهد .

رئیس جمهور تصریح کرد : همه این ناجوانمردی ها به خاطر دوری برخی سیاستمداران ، دولتها و قدرت ها از ارزشهای اخلاقی است ،از این روی هر تلاشی در جهت تقویت و ترویج ارزشهای اخلاقی مقدس است چرا که تلاش برای صیانت از کرامت و حقوق انسانها است .

احمدی نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه : تقویت ورزش و بازی های بومی و محلی که سرشار از اخلاق و انسانیت است ، در حقیقت بازسازی پایه های نظام اخلاقی جامعه بشری است، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران پشتیبان ، یاور و همکار خوبی در این راه درست خواهد بود .

رئیس جمهور با بیان اینکه در طول تاریخ همواره ورزش بخش مهمی از زندگی انسان ها را تشکیل داده و رقابت های ورزشی نیز متناسب با فرهنگ ها و سنت های بومی و محلی شکل گرفته و گسترش یافته است ، خاطر نشان کرد: مجموعه ورزش های سنتی و بومی کلکسیون بسیار زیبایی از تنوع فرهنگی و توجه ملت های جهان به مساله مهم ورزش است .

رئیس جمهور گفت : شناخت و تقویت و ترویج سنت ها و ورزش های بومی و محلی گر چه کار دشوای است اما بدانید اقدام بسیار متعالی و انسانی و در جهت تقویت پایه های صلح و برادری و امنیت پایدار است .

احمدی نژاد افزود: ایران سرشار از سنت ها و بازی های ورزشی انسانی و جوانمردانه است ،البته تردید ندارم اگر سابقه تاریخی و سنت های هر ملتی را ورق بزنیم، خواهیم دید که در تمام ملل جهان از این فرصت ها ، سنت ها و اندیشه های متعالی وجود دارد .

رئیس جمهور توجه به بازسازی و احیای ورزش های بومی و محلی را اقدامی بسیار ارزشمند و ماندگار دانست و گفت: بدون تردید اگر ارزش این اقدام از کاوش میراث دست ساز بشریت بیشتر نباشد حتما از آن کمتر نیست چرا که اثر فرهنگی این کار به گونه ای است که امروز هم می تواند در جوامع بشری و در مناسبات انسانی نقش تاثیر گذاری ایفا کند .

احمدی نژاد با اشاره به نقش فرهنگی ورزش اظهار داشت : اگر نقش فرهنگی ورزش از ورزش برداشته شود چیزی از آن باقی نمی¬ماند. ورزش لزوما باید منجر به تقویت اخلاق و مناسبات انسانی در جوامع شده و صفات برجسته را در انسان ها تقویت کند .

رئیس جمهور جوانمردی، نوعدوستی، صلح طلبی، عدالت خواهی ، شجاعت، رحم و مروت و برادری را از صفاتی دانست که به واسطه ورزش در انسان ها تقویت می شود و تصریح کرد: این صفات، مولفه هایی هستند که بشریت برای زندگی سعادتمند و صلح و امنیت پایدار به شدت به آن احتیاج دارد.

احمدی نژاد با بیان اینکه ورزش در صورت تهی شدن از فرهنگ اخلاق به کالای بی روح و اقتصادی تبدیل خواهد شد گفت : متاسفانه امروز در برخی موارد از ظرفیت های ورزشی برای پیشبرد مقاصد سیاسی توسعه طلبانه و حتی مصرف برخی کالاها بهره برداری می شود از این رو اگر ورزش از اخلاق خالی شود حاصل آن انسانهای متعالی نخواهد بود.