به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "پیلبان" با رویدادهای داخلی و خارجی آغاز میشود و در ادامه میپردازد به انیمیشن "ماداگاسکار: فرار به سوی آفریقا"، گزارشی از روند تولید انیمیشن "عمو نوروز"، درباره "بولت"، گزارش رونمایی از "کتاب جامع انیمیشن ایران"، روز جهانی انیمیشن در سینما آزادی و...
افسانههای عامیانه منبع فیلمنامههای پویانمایی، گفتگو با لوسیا کاپاچیونه نویسنده کتاب "شفای کودک درون"، اندر احوالات انیمیشن "تهران 1500"، در حاشیه سفر عبدالله علیمراد به آمریکا، درباره انیمیشن "ترسهای تاریکی"، به مناسبت 80 سالگی میکی ماوس و سمبولیسم در کارگردانی در بخشی دیگر از مطالب این شماره آمده است.
نگاهی به انیمیشن "خزندگان آسمان" ساخته ماورو اوشی، درباره "داستانهای اردکی"، پرونده "تنهایی"، صداپیشگی چیست؟، پس از موفقیت پیکسار با "وال- ای"، بازتاب نقدهای منتشر شده در نشریه از انیمیشن "پرسپولیس"، گفتگو با مسافران نمایشگاه دبی، درباره بازیهای مذهبی، همراه با استودیو پویانماپرداز تولیدکننده آثار سه بعدی، در اهمیت ایرانی بودن، آسیبشناسی ساخت فیلم خوب و ... به کار این شماره پایان میدهد.
شماره 81 و 82 نخستین نشریه انیمیشن ایران "پیلبان" ویژه آذر و دی 87 به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری امیرمسعود علمداری در 64 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.
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