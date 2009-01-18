انتقال رحمتی به پرسپولیس کاملا منتفی شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر داخلی صنعت مس کرمان با اشاره به درخواست باشگاه پرسپولیس در خصوص انتقال رحمتی به پرسپولیس گفت: با توجه به نیاز کادر فنی به رحمتی انتقال وی به پرسپولیس منتفی شد.