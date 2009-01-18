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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۴۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

انتقال رحمتی به پرسپولیس کاملا منتفی شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر داخلی صنعت مس کرمان با اشاره به درخواست باشگاه پرسپولیس در خصوص انتقال رحمتی به پرسپولیس گفت: با توجه به نیاز کادر فنی به رحمتی انتقال وی به پرسپولیس منتفی شد.

مجید مکی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درکرمان اظهار داشت: پنجشنبه هفته گذشته باشگاه پرسپولیس تهران در نامه ای رسمی با امضاء مدیرعامل این باشگاه خواستار انتقال رحمتی به پرسپولیس شد ه بود.

وی تصریح کرد: در این خصوص جلسه ای بین کادر مدیریتی باشگاه و کادر فنی تشکیل شد و درنهایت با توجه به نیاز مبرم باشگاه و لزوم تقویت مس با انتقال این بازیکن صد درصد مخالفت شد.

وی افزود: این انتقال منتفی شده و ادامه این بحث حاشیه سازی است که در آستانه دیدار مس کرمان با پرسپولیس صورت می گیرد.

مکی زاده افزود: مس کرمان در حال تمرینات ویژه در جهت آمادگی تیم در خصوص دیدار هفته جاری با پرسپولیس است و تمام سعی خود را برای شکست این تیم برای دومین بار در طول فصل خواهیم کرد.

کد مطلب 818735

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