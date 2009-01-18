انتقال رحمتی به پرسپولیس کاملا منتفی شده است

مجید مکی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درکرمان اظهار داشت: پنجشنبه هفته گذشته باشگاه پرسپولیس تهران در نامه ای رسمی با امضاء مدیرعامل این باشگاه خواستار انتقال رحمتی به پرسپولیس شد ه بود.
وی تصریح کرد: در این خصوص جلسه ای بین کادر مدیریتی باشگاه و کادر فنی تشکیل شد و درنهایت با توجه به نیاز مبرم باشگاه و لزوم تقویت مس با انتقال این بازیکن صد درصد مخالفت شد.
وی افزود: این انتقال منتفی شده و ادامه این بحث حاشیه سازی است که در آستانه دیدار مس کرمان با پرسپولیس صورت می گیرد.
مکی زاده افزود: مس کرمان در حال تمرینات ویژه در جهت آمادگی تیم در خصوص دیدار هفته جاری با پرسپولیس است و تمام سعی خود را برای شکست این تیم برای دومین بار در طول فصل خواهیم کرد.
نظر شما