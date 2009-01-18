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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۵۷

سه هزار برنامه فرهنگی و عمرانی در گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان گفت: سه هزار برنامه فرهنگی و عمرانی همزمان با دهه مبارک فجر در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فتح الله نوری عصر یکشنبه در همایش استانی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در سالن همایشهای دهه فجر استان افزود: در این زمینه 23 کمیته پیگیری شهرستان و 30 کمیته استانی تشکیل شده که برنامه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و غیره را پیشگیری می کنند.

وی اظهار داشت: پیشرفتهای زیادی در سه دهه گذشته در کشور حاصل شد که باید به مردم بازگو شود و امروز به لطف خدا روند پیشرفت و توسعه کشور مطلوب و روز افزون است.

 استاندار گلستان نیز گفت: انقلاب اسلامی ایران با آرمانهای  انسانی و منبعث از تعالیم وحدت بخش اسلامی، دلهای بسیاری ازملل کشورهای اسلامی و حتی غیر مسلمان را به یکدیگر نزدیک ساخته  است.

یحیی محمودزاده افزود: عظمت و اعجاز انقلاب اسلامی را باید در میزان تاثیر گذاری و الگو پذیری آن در دنیای امروز به وضوح مشاهده کرد.

وی اظهار داشت: انقلاب ما یک معجزه یا به تعبیر امام (ره)  انفجارنور بود که با مفاهیم نورانی و انسانی و دامنه بالای تاثیر گذاری توانست در دنیای پرزرق و برق و خالی از هویت انسانی اثر عمیقی به جای بگذارد. 

وی با اشاره به خنثی شدن نقشه های دشمنان انقلاب اسلامی در طول 30 سال گذشته بیان کرد: دشمنان در این سه دهه تلاش و برنامه ریزیهای بسیاری برای خاموش ساختن این انقلاب مردمی و اسلامی انجام داده اند که همه این دسیسه ها با همت مردم و لطف خداوند خنثی شده است.
 
محمودزاده، دو شعار مهم استقلال و آزادی را به عنوان محوری ترین شعار انقلاب عنوان و اضافه کرد: دست اندر کاران ستاد دهه فجر در استان باید با توجه به مواضع اصلی انقلاب بر علل اصلی حرکت های مردمی در آن دوران که منبعث ازرهبری مذهبی و ایمان راسخ ملت بوده تلاش کنند.

استاندار گلستان با تاکید بر وحدت اقوام استان در استان بر مشارکت مردمی در برگزاری برنامه های دهه فجر امسال تاکید کرد و گفت:علاوه بر استفاده از مشارکت مردمی، تمامی بخشهای دولتی نیز موظف هستند؛ برای برگزاری مراسم دهه فجر با تمام امکانات فعالیت کنند. 

کد مطلب 818740

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