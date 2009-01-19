بهره برداری از شبکه گاز دیلم بوشهر تا شهریورماه سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر در دیلم، محمدرضا بحرانی بعد از ظهر امروز در نشست کمیسیون حفاری شهرستان دیلم اظهار داشت: روند اجرای پروژه ای گازرسانی در شهرستان دیلم نسبت به دیگر شهرهای استان مطلوب است.
وی با اشاره به رشد و پیشرفت خطوط انتقال گاز به طرف شهرستان دیلم اظهار امیدواری کرد: تا شهریورماه سال آینده مشعل گاز در این شهرستان روشن شود.
بحرانی تصریح کرد: با پیشرفت کار و بررسیهای بهعمل آمده شهرستان دیلم با سرعت بیشتری نسبت به دیگر شهرستانها عملیات گازرسانی در آن انجام میشود.
ناظر ارشد پروژههای شرکت گاز استان بوشهر گفت: انتظار داریم در دیگر شهرستانها نیز مردم و مسئولان و به ویژه شهرداریها برای تسریع در عملیات گازرسانی و ارائه خدمات حیاتی گاز به مردم با شرکت گاز همکاری داشته باشند.
فرماندار دیلم نیز با تقدیر از تلاش و جدیت مدیران شرکت گاز استان، خواستار تعامل و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی برای تسریع در عملیات گازرسانی شد.
عبدالله ستارپناهی افزود: استفاده از نعمت گاز برای ما حیاتی است و دستیابی به این نعمت الهی منوط به همکاری ادارات و مردم است.
شهرستان دیلم در شمالی ترین نقطه استان بوشهر قرار دارد.
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