اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه هشت اعلام کرد این کارگاه با همکاری سازمان شیلات ایران به صورت رایگان برای عموم علاقمندان برپا می‌شود.

آموزش طبخ شش نوع غذا، انواع سوپ، تهیه انواع سالاد با ماهی و میگو، روش تشخیص سلامت ماهی هنگام خرید، نحوه نگهداری ماهی و اهمیت تغذیه با ماهی و میگو از برنامه‌های این کارگاه است که با حضور کارشناس آشپزی سازمان شیلات در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان برگزار می‌شود.

- نشست "حقوق زن در خانواده و جامعه" دوشنبه سی‌ام دی ساعت 10 تا 12 در خانه قرآن منطقه هشت برگزار می‌شود. در این کارگاه کارشناس حقوقی به بررسی مباحثی چون جایگاه زن در اسلام، نگاه اسلام و قرآن به زن، آشنایی با حقوق زن در خانواده و جامعه و ... می‌پردازد.

همچنین کارگاه آموزش دوخت انواع چادر و مقنعه با عنوان "حجاب برتر" اول، ششم، هشتم و 13 بهمن ساعت 10 تا 12 به صورت رایگان در این خانه قرآن برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند به نشانی رسالت، بعد از چهارراه گلبرگ مراجعه کنند.

- کانون بانوان فرهنگسرای سالمند برای توسعه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی خود از میان بانوان 20 تا 50 سال عضو فعال می‌پذیرد. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد علاقمندن برای نام‌نویسی و عضویت در این کانون می‌توانند سه‌شنبه‌ها ساعت 14 تا 17 به نشانی میدان امام حسین، خیابان 17 شهریور، خیابان خشبارچی، بوستان خیام مراجعه کنند.

- نمایشگاه عکس و پوستر غزه با عنوان "از حرا تا کربلا" تا هشتم اسفند هر روز ساعت 9 تا 19 از سوی فرهنگسرای سالمند در مجتمع شهید باهنر برپاست. روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد در حاشیه نمایشگاه "از حرا تا کربلا"، رویدادهای کربلای امروز و مقاومت مسلمانان غزه در قالب عکس و پوستر به نمایش عمومی درآمده‌اند.



در این نمایشگاه غرفه‌های توزیع محصولات فرهنگی و مذهبی نیز دایر است. علاقمندان می‌توانند به نشانی یاغچی‌آباد، خیابان بهمن یار، روبروی بیمارستان مفرح، مجتمع شهید باهنر مراجعه کنند. فرهنگسرای سالمند در میدان امام حسین (ع)، خیابان17شهریور، خیابان خشکبارچی، بوستان خیام واقع شده است.

- نشست حقوقی خانواده و شهروندی با حضور هاشمی‌نژاد معاون مجتمع قضایی دادگاه خانواده دوشنبه 30 بهمن ساعت 10 تا 12 در سالن اصلی فرهنگسرای بانو برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند به نشانی خیابان ولیعصر، ضلع شمالی پارک ساعی، کوی ساعی مراجعه کنند.

- مسابقه کاریکاتور "آ مثل آبی آسمان" در سطح مدارس ابتدایی و راهنمایی منطقه 22 از 29 دی تا 12 بهمن در کتابخانه شهر و کتابخانه پرتو برگزار می‌شود. روابط عمومی فرهنگسرای تهران اعلام کرد کودکان و نوجوانان و دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی دخترانه منطقه می‌توانند در مسابقه‌ای با موضوع "زندگی سالم در گرو هوای پاک" شرکت ‌کنند.

به برگزیدگان جوایزی اهدا می‌شود. علاقمندان می‌توانند به نشانی انتهای بزرگراه رسالت، سه راه دهکده المپیک، خیابان ساحل، فرهنگسرای تهران، کتابخانه شهر مراجعه کنند.