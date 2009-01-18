به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی جشنواره اعلام کرد فیلم مجیدی روزهای 11، 12 و 14 بهمن در مجموع سه بار در بخش "استاد" جشنواره گوته‌بورگ روی پرده می‌رود.

"24 شهر" جیا ژانگ که از چین، "35 نما از رام" کلر دنی از فرانسه، "چهار شب با آنا" یرزی اسکولیمووسکی از لهستان و "زمان و شهر" ترنس دیویس از دیگر فیلم‌های این بخش هستند.

"چراغی در مه" به کارگردانی پناه‌برخدا رضایی دیگر نماینده ایران در جشنواره گوته‌بورگ 2009 است که در بخش فیلم‌های اول روزهای 7، 8 و 9 بهمن نمایش داده می‌شود.

"ترانه تنهایی تهران" سامان سالور نیز در بخش "پنج قاره" جشنواره گوته‌بورگ روزهای 8، 10 و 11 بهمن به نمایش درمی‌آید. ضمنا فیلم سینمایی "برف" ساخته آیدا بگیچ بوسنیایی یکی از سه نامزد جایزه اینگمار برگمان فیلم اول این جشنواره است.

هر سال حدود 450 فیلم در جشنواره گوته‌بورگ به نمایش درمی‌آید و تقریبا 125 هزار بازدیدکننده دارد، ضمن اینکه بزرگترین رویداد سینمایی سوئد در حوزه فیلم‌های مستند است. سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم گوته‌بورگ از 23 ژانویه تا دوم فوریه (چهار تا 14 بهمن) برگزار می‌شود.