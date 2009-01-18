دلایل توقف نماد شرکت مخابرات ایران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در حاشیه دوره آموزشی بین المللی بازار سرمایه اسلامی در بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در خصوص توقف نماد شرکت مخابرات گفت: بر اساس قانون بودجه، 40 درصد سود شرکت مخابرات به دولت تعلق دارد که در این مورد رابطه این تفسیر وجود دارد که به همین نسبت نیز دیگر سهامداران باید از سود سالیانه مخابرات منتفع شوند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه این موضوع باید تفسیر شود تا با دریافت مصوبه مجمع سالیانه مخابرات نماد آن مورد بازگشایی قرار گیرد، افزود: با این وجود هنوز هیچ مصوبه ای در این خصوص دریافت نشده است.

به گفته وی اگر دو رویداد در مورد شرکت مخابرات اتفاق افتد دیگر چنین مشکلاتی بروز نخواهد کرد، که اولین موضوع این است که در قانون بودجه نباید بحث برداشت سود از شرکت مخابرات توسط دولت عنوان شود که این موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز اعلام شده است.

صالح آبادی با تاکید بر اینکه سهام شرکت مخابرات باید به بخش خصوصی واگذار شود تا از شمول دولتی بودن خارج شود، گفت: وجود مشکلاتی در اطلاع رسانی شرکتهای بزرگی مانند مخابرات وجود دارد.

وی تصریح کرد: شرکت مخابرات دارای 31 شرکت تابعه است، بنابراین با توجه به این موضوع نباید انتظار داشت که یک شبه اطلاع رسانی آن متحول شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر شفافیت اطلاعات شرکتهای بورسی تاکید و تصریح کرد: موضوع اطلاع رسانی و بازگشایی نماد مخابرات فقط مربوط به سازمان و شرکت بورس نیست و در این باره باید دیگر ارگانها مانند سازمان حسابرسی به بازگشایی نماد مخابرات کمک نمایند.

وی بازگشایی نماد مخابرات را مربوط به شرکت بورس دانست و افزود: اطلاع رسانی مربوط به آن و بررسی اطلاعات بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است.