به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد آستان قدس رضوی اعلام کرد، طوماری 500 متری به همت دفتر مطالعات و تاریخ اندیشه سیاسی معاصر دانشگاه علوم اسلامی رضوی تهیه شده و قرار است پس از امضای دانشجویان دانشگاه‌های مختلف سطح شهر مشهد به بیت مقام معظم رهبری تقدیم شود تا صدای اعتراض و شکایت دانشجویان دانشگاه‌های مشهد نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به دادگاه لاهه برسد.

پیش از این نیز طوماری 30 متری به امضای 700 دانشجوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی در حمایت از مردم بی‌پناه غزه، محکومیت اقدام متجاوزانه دولت غاصب صهیونیستی و سکوت دول مختلف رسیده بود که به دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در مشهد تحویل شد.