فقط 5 درصد مغازه های تهران از کلمات خارجی استفاده می کنند

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به ممنوعیت استفاده از اصطلاحات غیر فارسی در تابلوهای مغازه ها، ماموران نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ روزانه از واحد های صنفی سطح شهر بازدید می کنند تا با موارد متخلف برخورد کنند.

سرهنگ فشمی مقدم ادامه داد: در حال حاضر بیش از 95 درصد واحدهای صنفی در پایتخت این قانون را به خوبی اجرا می کنند و تعداد محدودی از واحدهای صنفی که از این قانون پیروی نمی کنند از قوانین بی اطلاع هستند.

بر اساس قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده از اصطلاحات غیر فارسی در تابلوهای مغازه ها ممنوع است به نحوی که اگر شرکتی برای معرفی خود می خواهد از اصطلاحات غیر فارسی استفاده کند در تابلو تبلیغاتی باید نام شرکت خود 60 درصد را با حروف فارسی و 40 درصد با حروف غیر فارسی طراحی کنند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار داشت: پلیس در مرحله اول در صورت مشاهده چنین تخلفی ابتدا تذکر کتبی صادر می کند ودر صورت ادامه تخلف واحد صنفی با درخواست وزارت ارشاد پلمپ می شود.

بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت ‌بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازما‌نها، شرکتها و موسسات دولتی و کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکتها، سازمانها و نهادهای مذکور موظفند از به کار بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارشها و مکاتبات، سخنرانیها، مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است.

در این قانون همچنین آمده است: فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید بر اساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژه‌های مورد نیاز با اولویت واژه‌هایی که کار برد عمومی دارند راسا یا با همکاری مراکز علمی، واژه گزینی و یا واژه‌سازی کند و هر شش ماه یکبار گزارش فعالیتهای خود را به کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی و وسایل ارتباط جمعی و حسب مورد سایر کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

در ادامه این قانون تصریح شده است: واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی‌داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل‌ آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است از شمول این قانون مستثنی هستند.

تولید و توزیع کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازاتهایی نظیر اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعویض علایم و نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاههای ذی‌ربط با هزینه متخلف، تعطیل موقت محل کار، لغو پروانه کار محکوم می شوند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف طبق این آیین‌‌نامه طی اخطاریه به متخلف ضمن بیان مورد یا موارد تخلف، 15 روز مهلت تعیین می‌کند تا رفع تخلف صورت گیرد چنانچه پس از پایان مدت مذکور، تخلف رفع نشده باشد مراتب را به حوزه انتظامی محل اعلام می‌کند تا نسبت به تعویض نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین اقدام لازم به عمل آید.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی موظفند با اختصاص واحد متناسب برای اجرای قانون این آیین‌نامه اقدام کنند.