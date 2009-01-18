به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار با اشاره به حوادث اخیر غزه، مواضع اتحادیه اروپا و فرانسه در این خصوص را متناسب با نقش و جایگاه آنها ندانست و عنوان کرد: اتحادیه اروپا دراین مسئله که یک فاجعه انسانی بود، نقش مناسبی ایفا نکرد و در قبال جنایت های ضد بشری رژیم صهیونیستی با کم توجهی گذشت.

وی افزود: فرانسه نیز با توجه به حضور طولانی مدت خود در آن منطقه می توانست اقدامات عملی مناسب تری برای جلوگیری از این حوادث انجام دهد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری اعلام آتش بس یک جانبه از سوی رژیم صهیونیستی پس از کشتار 1200 نفر و زخمی شدن پنج هزار نفر از مردم بی گناه غزه و خرابی های فراوان را دیر هنگام عنوان کرد و گفت: این رژیم از حرکات و کارهای ضد انسانی نتیجه ای نخواهد گرفت و این از ابتدای حمله به غزه مشخص بود.

وی افزود: اکنون نیز این رژیم با حضور نیروهای نظامی خود در غزه اشتباه دیگری مرتکب شده است که عواقب نامناسبی برای آنان به همراه خواهد داشت.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، از برخی مواضع مقامات ارشد فرانسه در این خصوص انتقاد کرد و افزود: استفاده از زبان تهدید، الفاظ نامناسب و ادبیات غیر دوستانه کمکی به رفع مشکل نخواهد کرد و ایران حقیقتا آماده است از طریق مذاکره بدون هیچ گونه پیش شرطی از سوی طرفین و در چارچوب مقررات بین المللی، مسائل را به طور منطقی حل و فصل نماید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات در افغانستان، عراق و لبنان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از صمیم دل با تروریزم مخالف است و اگر کشورهای غربی واقعا خواهان حل مسائل باشند ایران کمک خوبی در منطقه خواهد بود.

وی افزود: ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریزم در جهان است و این باعث تاسف است که برخی از این تروریست ها امروز در پناه کشورهای غربی به اقدامات خود ادامه دهند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: در افغانستان با حضور نیروهای ناتو، مشکلات مربوط به عدم امنیت حل نشد و تولید مواد مخدر نیز رشد بی سابقه ای را به همراه داشت و مردم برای زندگی روزمره خود با مشکل مواجه اند.

وی افزود: در عراق نیز اگر کمک های ایران که به دلیل کاهش آلام و رنج های مردم عراق انجام شد، نبود؛ نیروهای اشغالگر با مشکلات وسیع تری مواجه بودند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در این دیدار خواهان تلاش دو کشور برای رفع نقاط منفی در روابط تهران و پاریس شد و افزود: حضور حضرت امام (ره) در پاریس تاثیر مثبتی در نگاه ایرانیان نسبت به فرانسه بوجود آورد و این کشور را به شریکی جدی برای ایران تبدیل کرد ولی فرانسویان با جانبداری های نادرست از عراق در جنگ تحمیلی و عدم پایبندی به قراردادهای هسته ای خود را با ایران، تاثیر منفی در این روابط ایجاد کردند و امیدواریم در آینده شاهد این گونه اقدامات نباشیم.

برنارد پوله تی سفیر فرانسه در تهران نیز در این دیدار جمهوری اسلامی ایران را از قربانیان تروریزم عنوان کرد و گفت: کشورهای بسیاری از این موضوع متحمل خسارات شده اند و تهدیدات تروریستی تهدید مشترکی برای کشورهای دنیا است.

وی با بیان مسائل و حوادث غزه به تلاش های اتحادیه اروپا و فرانسه برای حل این موضوع اشاره کرد و گفت: اتحادیه اروپا در این خصوص منفعلانه و جانبدارانه عمل نکرد و از ابتدا بر خاتمه دادن به شرایط غیر انسانی در این منطقه تاکید داشت و در این خصوص تلاش نمود.

سفیر فرانسه با اشاره به مسائل هسته ای ایران، تاکید کرد: فرانسه نیز خواهان این است که مسائل بدون تهدید و تقابل و از مسیر مذاکره حل و فصل شود و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

برنارد پوله تی با اشاره به قرن ها روابط پاریس و تهران، تاکید کرد: روابط کهن و دیرینه دو کشور اکنون در تمام سطوح جریان دارد و این طبیعی است که دو کشور بزرگ و قدیمی ایران و فرانسه نقطه مشترکی درباره برخی مسائل با یکدیگر نداشته باشند.