یکی از جانبازان مازندرانی به درجه رفیع شهادت نائل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مردم مرکز استان مازندران امروز یک لاله زهرایی را روی شانههای خود حمل کردند که بعد از تحمل درد و رنج ناشی از جراحات شیمیایی به اوج پرواز کرد.
شهید سیدحسین موسوی که در عملیات کربلایئ چهار در سال 65 به درجه جانبازی نائل شد، روز پنجشنبه هفته گذشته در بیمارستان خاتمالانبیا تهران به کاروان شهدا پیوست و نامه شهادتش توسط قافلهسالار شهدا بعد از 22 سال امضا شد.
وی که 36 ماه در جبهههای حق علیه باطل حضور داشت، بعد از دفاع مقدس در اداره مخابرات شهرستان ساری مشغول به خدمت شد.
پیکر شهید سیدحسین موسوی به روستای پیرنعیمآباد شهرستان سوادکوه که دومین روستای مازندران به لحاظ تعداد شهدا به شمار میرود، برای خاکسپاری تشییع میشود.
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