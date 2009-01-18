"جو کول" ادامه فصل را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این بازیکن روز چهارشنبه و در جریان پیروزی 4 بریک چلسی مقابل" ساوتند" در چارچوب رقابت‎های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلستان دچار آسیب دیدگی شد و طبق نظر پزشکان تا هشت هفته قادر نخواهد بود در میدان حضور پیدا کند.

لوییز فیلیپه اسکولاری در خصوص مصدومیت بازیکن خود گفت: واقعا برای "جو" متاسفم و از اینکه بازیکنی به این ارزشمندی را از دست می دهم بسیار ناراحتم. او در شرایطی بسیار حساس قادر به همراهی تیم ما نیست. با این حال معتقدم جو با روحیه ای که از آن برخوردار است ، زودتر از موعد به میدان بازمی گردد.