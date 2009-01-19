دکتر قدرت الله علیزاده معاون دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برخی از برنامه های کنونی مجمع تقریب مذاهب اسلامی پرداخت و اظهار داشت: حدود 27 کتاب که حاصل تحقیق و پژوهش محققان بزرگی است در دست چاپ داریم. این کتابها به تبیین مشترکات مذاهب اسلامی پرداخته و در آنها دیدگاههای مذاهب مختلف به صورت تطبیقی و مقارنه ای معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه در خصوص غزه کارهای ویژه ای انجام داده ایم، برگزاری همایش "علمای اهل سنت و شیعه" را با عنوان "غزه در انتظار وحدت" متذکر شد و گفت: این همایش امروز صبح در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

علیزاده در ادامه از برگزاری بیست و دومین همایش کنفرانس وحدت اسلامی خبر داد و با بیان اینکه رئیس ستاد اجرایی آن است، گفت: پیش بینی شده این کنفرانس اسفندماه برگزار شود.

وی افزود: این کنفرانس با عنوان " امت اسلامی و برنامه های راهبردی برای رویارویی با چالشهای فراروی وحدت" در اسفندماه طی هفته وحدت برگزار می شود. این همایش برای دومین بار است که امسال برگزار می شود که یکی ابتدای سال و دیگری اواخر سال خواهد بود.

وی افزود: انتشار نشریه مجمع تقریب مذاهب اسلامی به 7 زبان از دیگر کارهای این مجمع بین المللی است که شماره های مخصوص سی امین سال پیروزی انقلاب هم در دهه فجر منتشر می شوند.

قدرت الله علیزاده از اعزام هیئت علمایی از سودان برای دهه فجر به ایران خبر داد و گفت که این هیئت مسائل مختلف را مورد توجه قرار می دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین قرار است همایشی با عنوان "مطالبات زنان جهان از نهادهای بین الملی درباره غزه" هفته آینده چهارشنبه 9 بهمن ماه برگزار شود و زنان درخواستهای خود را از سازمانهای بین المللی چون سازمان ملل متحد، یونسکو، یونیسف، آیسیسکو درباره غزه مطرح کنند و می گویند که این نهادها تا کنون چه فعالیتها و اقداماتی برای غزه انجام داده اند و برنامه های آینده خود را در این خصوص تشریح خواهند کرد.