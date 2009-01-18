آسمان تهران در روز هوای پاک سرشار از منوکسید کربن بود

مسئول اجرایی در حوزه محیط زیست در حالی این مطلب را به خبرنگار مهر اعلام می کنند که بر اساس بررسیهای ایستگاههای سنجش آلودگی 3 ایستگاه امام خمینی، قلهک و آزادی در شرایط ناسالمی بوده و بیشترین میزان آلاینده ها مربوط به گازهای منوکسیدکربن است.

هر چند از دیدگاه این مسوولان دیگر ایستگاههای سنجش آلودگی هوا شرایط سالمی را امروز در روز هوای پاک نشان می دهند و افزایش غبار در آسمان تهران که تا دامنه های کوههای اطراف کشیده شده، دلیل بربالا رفتن میزان آلاینده ها نیست اما براساس آمار و ارقام ایستگاههای سنجش آلودگی هوا تعداد ایستگاههایی که شرایط ناسالم را گزارش می دهند بیشتر از روزهای گذشته است.

مسئول کمیته اعلام شرایط آلودگی هوا در این ارتباط گفت : امروز ایستگاههای امام خمینی، قلهک و آزادی در شرایط ناسالم بوده و بقیه ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شرایط سالم قرار داشتند.

محمدباقر صدوق افزود: بیشترین میزان آلاینده های هوای تهران مربوط به گازهای منوکسیدکربن بوده که در این ایستگاهها بالاترین میزان را داشته است.

مدیرکل محیط زیست تهران همچنین با انتقاد از انتشار برخی آمار وارقام در خصوص تعداد روزهایی که تهران در شرایط ناسالم بود تاکید کرد: بر خلاف امسال که وضعیت بارندگی چندان مناسب نبوده ما در سالهای 86 و 85 وضعیت خوبی از نظر بارندگی داشتیم و تنها 40 تا50 روز از روزهای آذر و دی را در شرایط ناسالم بودیم بنابراین اینکه مسوولان برخی وزارتخانه اعلام می کنند شرایط ناسالم چندین برابر شرایط سالم است به نظرم بی انصافی است.