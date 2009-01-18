9 واحد صنعتی در استان زنجان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیروس میانجی بعد از ظهر امروز درگفتگو با خبرنگاران افزود: میزان سرمایه گذاری صورت پذیرفته در این 9 واحد صنعتی بالغ بر 390 میلیون ریال می باشد و با این سرمایه گذاری زمینه اشتغال 295 نفر فراهم شده است.

وی در خصوص تولیدات این واحدها نیز گفت: تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن ، الکل، شوینده‌های بهداشتی، انواع تیر آهن، بلوک سیمانی، دستگاه‌های تهیوه هوا، چرم مصنوعی و تولید اسید سولفوریک از جمله این محصولات است.

میانجی در ادامه به دو طرح آماده کلنگ زنی در طول ده فجر اشاره و تصریح کرد: طرح توسعه شرکت "دیبا فایبرگلاس" و شرکت "گیتی البرز" با پیش بینی سرمایه گذاری یک میلیارد و 900 میلیون ریال و اشتغالزایی یک هزار و 900 نفر در زمینه تولید الیاف شیشه و تولید قطعات خودرو به روش "فورجیگ" در این دهه کلنگ زنی خواهند شد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان با اشاره به به بهره برداری رسمی از 30 طرح صنعتی به مناسبت گرامیداشت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در طول سال جاری افزود: واحدهای صنعتی مهمی چون دیبا فایبر گلاس، کانه آرایی آریا، صنایع ریلی ایران خودرو و.. با حضور مقامات کشوری و استانی به بهره برداری رسید و 9 طرح صنعتی نیز همزمان با دهه فجر افتتاح می شود.

میانجی در ادامه تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری در طی 9 ماهه اول سال جاری را 114 فقره عنوان کرد و یادآورشد: با توجه به حجم برنامه‌های استانی، تنها 30 طرح بزرگ صنعتی به صورت رسمی افتتاح می شود.

وی گفت: شرکت در نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری کیش و نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در استان از دیگر برنامه‌های سازمان صنایع و معادن می باشد که علاقمندان می توانند به منظور آشنایی با آخرین دستاوردهای انقلاب در بخش صنعت و معدن استان، از نمایشگاه‌های فوق الذکر بازدید نمایند.