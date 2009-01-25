دانشگاه آزاد در انتظار وام شهریه مصوب دولت/ مشکل با وعده حل نمی شود

محمد حسین سدهی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به آن که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای دریافت وام دانشجویی بلند مدت مصوب دولت لحظه شماری می کنند صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی این آمادگی را دارد تا پس از دریافت سهم دانشگاه آزاد این وام را در اسرع وقت به دانشجویان ارائه دهد.

وی خاطر نشان کرد: سهم دانشگاه آزاد اسلامی از کل وام شهریه مصوب دولت 520 میلیارد ریال است که علیرغم آغاز ثبت نام ترم دوم سال تحصیلی از چند روز آینده هنوز این وام به دانشگاه ارائه نشده است.

مدیر کل تسهیلات اعتباری و مالی دانشگاه آزاد تاکید کرد: 25 درصد از کل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که نزدیک به 400 هزار دانشجو خواهند بود واجد شرایط دریافت وام شهریه هستند.

سدهی نیا اظهار داشت: ما نمی دانیم که مشکل دولت برای پرداخت این وام به دانشگاه ها بودجه است یا چیز دیگری اما آنچه را که خوب می دانیم این است که مشکل مالی دانشجویان که چشم انتظار این وام هستند با وعده دادن حل نخواهد شد.

وی افزود: مسئولان دانشگاه آزاد برای حل مشکل مالی دانشجویان سعی کرده اند تا وام های صندوق رفاه دانشگاه را جایگزین این وام کنند اما پرداخت این وام با توجه به منابع بسیار اندک به تمامی افراد متقاضی امکان پذیرنیست.

مدیر کل تسهیلات اعتباری و مالی دانشگاه آزاد گفت: با توجه به این که ثبت نام ترم دوم دانشگاه از چند روز آینده آغاز می شود از واحدهای دانشگاهی خواسته شده تا دانشجویان واجدالشرایط وام مصوب دولت را به صورت تعهدی ثبت نام کنند تا پس از دریافت وام، پرداخت از سوی دانشجو صورت گیرد.

سدهی نیا ادامه داد: پرداخت وام به دانشجویان دانشگاه آزاد بر اساس سه اولویت نوع رشته، محرومیت منطقه محل تحصیل و تعداد دانشجو به متقاضیان ارائه می شود.