کشورهای توسعه یافته عامل اصلی بخش زیادی از آلودگی هوا هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار عصر امروز در مراسم ویژه گرامیداشت آغاز هفته هوای پاک در مدرسه دخترانه آموزگار سنندج اظهار داشت: نقش کشورهای توسعه یافته و صنعتی در میزان آلودگی هوا بیش از سایر کشورهای جهان است.

وی بخش زیادی از آلودگی هوا در جهان را ارمغان صنعتی شدن برخی از کشورها ذکر کرد و افزود: متاسفانه امروز در بعضی از نقاط جهان به هیچ وجه علائم هشدار دهنده آلودگی هوا رعایت نمی شود که این مهم در آینده بر زندگی جانداران تاثیرات بسیار منفی بر جای خواهد گذاشت.

استاندار کردستان با اشاره به اهمیت پاکیزگی محیط زیست و کاهش آلودگی هوا گفت: پاکیزگی محیط زیست نیز باید هم راستای تزکیه نفس باشد.

مدیر کل محیط زیست استان کردستان نیز در ادامه این مراسم از سه عنصر آب، هوا و خاک به عنوان سه عامل مهم در حیات انسان نام برد و گفت: جمعیت هفت میلیاردی جهان روزانه حدود چهار میلیارد کیلو گرم زباله تولید می کند .

خیرالله مرادی افزود: کشورهای آسیایی و آفریقایی تنها یک درصد از تولید زباله خود را بازیافت می کنند ولی کشورهای توسعه یافته و اروپایی در بازیافت زباله سهم بیشتری دارند.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت هوای امروز جهان وضعیت مناسبی نیست و کشورهای توسعه یافته در افزایش میزان آلودگی سهم بیشتری دارند.

مدیر کل محیط زیست استان کردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشورهای آمریکا و چین به ترتیب با 30 و 14 درصد آلودگی هوای جهان را تولید می کنند.

مرادی خودروها را یکی از مهمترین آلوده کننده های عمده هوا در استان کردستان دانست و گفت: 70 درصد آلودگی هوا در شهرهای مختلف استان کردستان به دلیل معیوب و فرسوده بودن خودروها است.

وی همچنین از انجام معاینات رایگان فنی خودرو در روزهای یکم و دوم بهمن ماه سال جاری توسط سازمان حفاظت محیط زیست استان در سنندج خبر داد و گفت: معاینه فنی خوردوها 23 درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد.