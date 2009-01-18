اولتیماتوم یک هفته ای مقاومت به صهیونیستها برای عقب نشینی از غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در خبر فوری اعلام کرد : گروههای مقاومت با اعلام توقف عملیات تلافی جویانه خود به رژیم صهیونیستی یک هفته مهلت دادند تا نظامیان متجاوز خود را از نوار غزه خارج کند.



رژیم صهیونیستی که نشانه های شکست در جنگ نابرابر علیه مقاومت و مردم غزه شب گذشته در سخنان ایهود اولمرت نخست وزیر این رژیم نمایان شد؛ در تلاش است تا آنچه را که در صحنه جنگ و حملات وحشیانه خود علیه غزه به دست نیاورده است در صحنه سیاسی با ایفای نقش محوری مصر و کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی و ابومازن رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین محقق کند که کارشناسان درباره این توطئه خطرناک مصر برای دادن امتیاز به رژیم صهیونیستی که در جنگ علیه مقاومت شکست خورد، هشدار داده اند.

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