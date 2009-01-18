کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات در دانشگاه مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی کنفرانس، بررسی و گفتگو در خصوص پیشرفت ها و تحقیقات نوید‌ بخش در تئوری ها، کاربردها و روشهای نوین تحقیق ظهر یکشنبه در جلسه این ستاد اظهار داشت:عملیات و بهینه سازی پیوسته و گسسته از اهداف این کنفرانس 3روزه است.

وی گفت: کنفرانس در 16 محور شامل کاربرد تحقیق در عملیات در علوم کامپیوتر، اقتصاد و مدیریت، تحلیل پوششی داده ها ،داده کاوی و دانش یابی، بهینه سازی پیوسته و گسسته، بهینه سازی ترکیبیاتی و عدد صحیح، برنامه ریزی خطی فازی‌، مدلسازی ریاضی، بهینه سازی تصادفی، نظریه بازیها، نظریه صف، نظریه شبکه، حمل و نقل و لجستیک، کاربرد نظریه فازی در تحقیق در عملیات، نظریه تصمیم گیری، شبیه سازی، تحقیق در عملیات و توسعه نرم افزار برگزار می شود.

دبیر کمیته علمی کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات از کلیه محققان و فارغ التحصیلان در گروه ریاضی و آمار سراسر کشور دعوت کرد.

دکتر سید هادی ناصری افزود: علاقمندان تا 25 فروردین سال 88 فرصت دارند که چکیده مقالات مبسوط مقاله خود را به آدرس بابلسر،پردیس دانشگاه مازندران ،دانشکده علوم پایه ،گروه ریاضی و آمار ارسال نمایند.

به گفته وی، پس از اعلام نتایج داوری که 30 فروردین خواهد بود تا تاریخ 12 اردیبهشت می توانند نسبت به ثبت نام در دبیرخانه کنفرانس اقدام نمایند.