25 درصد پروژهای سفر اول دولت در کرمان خاتمه یافته است

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان سید عبدالرضا جعفری در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان در فرمانداری کرمان اظهار داشت: از مجموع 235 پروژه مصوبات سفر دور اول هیات دولت به استان کرمان 108 پروژه مربوط به شهرستان کرمان می باشد که از این تعداد تاکنون 25 درصد به طور کامل انجام شده، 52 درصد در دست اجرا است و 9درصد پروژه ها شروع نشده است.

وی گفت: از مجموع پروژه های در دست اجرا 19 درصد پیشرفت زیر 25 درصد و 65 درصد پروژه ها نیز پیشرفت بالای 85درصد داشته اند.

سرپرست فرمانداری کرمان با اشاره به لزوم افزایش بازدید و نظارت بر عملکرد دستگاههای مختلف گفت: متاسفانه در سال جاری بحث بازدید از ادارت به صورت جدی اجرا نشده است که در همین راستا دور جدید بازدید از ادارات بزودی آغاز می شود.

وی نظارت بر عملکرد ادارات را سبب شناسایی مشکلات و کاستی ها و تلاش در جهت رفع آنها دانست.

جعفری با اشاره به قرار گرفتن در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب گفت: باید در سال جاری نسبت به برگزاری مراسم های پیروزی انقلاب برنامه ریزی شود و دستاوردهای انقلاب اسلامی به وضوح به مردم نشان داده شود.

وی با اشاره به تشکیل 30 کمیته در ستاد گرامیداشت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب عنوان کرد: فرمانداری کرمان مسئولیت کمیته پشتیبانی را به عهده دارد که در همین راستا کلیه دستگاههای اجرایی در کرمان باید نهایت همکاری را با ستاد سی امین سالگرد پیروزی انقلاب انجام دهند.

بخشدار راین در این نشست با اشاره به مشکلات بخش راین گفت: راه ارتباطی راین به شهرهای اطراف یکی از مشکلات این شهر محسوب می شود.

امیر شریعت زاده گفت: این جاده یک راه درجه 3 است که به دلیل کم عرض بودن سبب بروز حوادث فراوان می شود.

وی افزود: با توجه به اتصال این راه به شهرستان جیرفت و سنگین شدن ترافیک این محور لزوم عریض کردن این راه بیشتر احساس می شود.



