نامه اخیر رهبر انقلاب به هنیه در تحولات اخیر غزه موثر بود

حجت الاسلام رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به حساسیت شرایط جاری در جهان اسلام برای کشورمان افزود: همانطور که می دانید موضوع غزه و به طور کلی مسئله فلسطین جزو مسائل بسیار مهم و استراتژیک انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و حساسیتی که در این خصوص در جهان به وجود آمده نیز به گونه ای خاص قابل توجه، تمرکز و تحلیل است.

قائم مقام حزب اعتماد ملی ادامه داد: تصویری که حضرت امام خمینی(ره) از رژیم صهیونیستی و به طور کلی مسئله فلسطین برای ما ترسیم کرده اند بر پافشاری همیشگی بر این موضوع تاکید داشته و ما بر این مبنا و بر اساس اصول دینی مان همواره موضوع حمایت از مظلوم و مقابله با ظالم را در دستور کار خود داشته و این روند را ادامه خواهیم داد.

منتجب نیا جنایات رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی را بی سابقه توصیف کرد و گفت: آنچه در جریان این جنایات بی سابقه بسیار قابل توجه است نوع ایستادگی مردم مظلوم غزه در برابر این روند هجوم همه جانبه است. همه می دانند که آنچه امروز در غزه می گذرد رویارویی تمام حق مقابل تمام باطل است و ایستادگی مردم بی پناه و مقاومت ابتدایی در برابر یکی از مجهزترین ارتشهای جهان حرکتی تحسین برانگیز است که البته رهبر انقلاب نیز در پیامشان به این مسئله اشاره کرده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع فلسطین برای ملت و نظام اسلامی ایران از سویی و مقابله جانانه مردم غزه در برابر رژیم صهیونیستی از دیگر سو به واقع صدور این پیام خطاب به نخست وزیر منتخب ملت فلسطین حرکتی بسیار به جا به موقع و لازم بوده چرا که در نتیجه آن نه تنها حمایت مجدد ایران و ایرانیان از روند مقاومت در بالاترین سطح کشور مورد تاکید مجدد قرار گرفته بلکه به تشدید انگیزه های اعتقادی مجموع مقاومت اسلامی فلسطین نیز منجر خواهد شد.

قائم مقام حزب اععتماد ملی ، پیام رهبر انقلاب به اسماعیل هنیه را دارای ابعادی بسیار مهم دانست و افزود: جدای از تمام ابعاد این پیام نباید از یاد برد که چنین اقدامی حرکتی موثر برای جلب توجه موثر جهانیان به مسلمانان مظلوم غزه بوده و همین پیام مختصر و مفید توانسته بخش قابل توجهی از استراتژی سانسور خبری مورد نظر تل آویو را خنثی کند.

منتجب نیا ادامه داد: در بخشی از این پیام با اشاره تلویحی به اصول اساسی دین مبین اسلام که از جمله عوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز محسوب می شد تاکید شده که پیروزی یک طرف بر طرف دیگر صرفا در برتری نظامی و تعداد کشته ها خلاصه نمی شود بلکه در این میدان خونین غزه و اهالی مظلوم آن پیروز بوده اند چرا که تا پای جان بر سر آرمانهای دینی و اعتقادی خود ایستادگی کرده اند.