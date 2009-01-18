مازندران در حوزه نشر کتاب جزو استانهای برتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعل امامزاده بعد از ظهر یکشنبه در جمع خادمان نشر مازندران در ساری افزود: با انتشار بیش از 30 عنوان کتاب تولیدی در شش ماهه نخست سال جاری از سوی ناشرین این استان در ردیف برترین استانهایی قرار گرفت که در حوزه نشر کتاب فعال هستند.

وی افزود: کتاب هایی که طی 6 ماه گذشته در این استان انتشار یافته اند، شامل 6 ترجمه، 24 تألیف، 14 چاپ نخست و 16 عنوان تجدید چاپ بوده که متوسط هر کدام 239 صفحه است.

امامزاده عنوان کرد: طی هماهنگی هایی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درصدد هستیم تا از این پس مجوز انتشار کتاب های آموزشی و دانشگاهی را از طریق این اداره کل در استان مازندران ادامه داده و هم اکنون منتظر پاسخ وزارت خانه مطبوع هستیم.

به گفته وی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، در حوزه نشر ، کتاب های دینی و کتاب های علمی و پژوهشی را به ترتیب بیش از سایر عناوین، مجوز چاپ و انتشار داده است.