اوکراین و روسیه فردا توافق گازی امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مارینا سوروکا سخنگوی نخست وزیری اوکراین روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: یولیا تیموشنکو فردا به منظور امضای قراردادهای گازی با روسیه به مسکو بازخواهد گشت.

بر اساس قرارداد جدید انتقال گاز، مسکو و کی یف توافق کردند که روسیه گاز را به اوکراین بر اساس فرمول قیمت اروپا بفروشد، اما برای سال 2009، 20 درصد تخفیف را پیشنهاد می دهد.

در ازای این تخفیف هم اوکراین توافق کرد بهایی که برای ترانزیت گاز روسیه دریافت می کند، افزایش ندهد.

تیموشنکو امروز خبر داد که انتقال گاز به محض اینکه این اسناد امضا شود، از سر گرفته خواهد شد.