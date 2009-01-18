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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۴۶

هشدار آیت الله مکارم شیرازی؛

برنامه‌های جهالت در لباس علم بیان می‌شود

برنامه‌های جهالت در لباس علم بیان می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع عظام تقلید قم گفت: متاسفانه امروزه ما شاهد هستیم که برنامه‌های جاهلان و جهالت در لباس علم عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی عصر امروز در دیدار با اعضای شورای مشورتی آموزش و پرورش با اشاره به موضوع علم گفت: متاسفانه امروزه آفت علم گسترده شده است و برنامه‌های جهالت در لباس علم عرضه می‌شود.

وی تصریح کرد: این‌ها آفات علم است که بسیار تهدید کننده بوده و باید مراقب این گونه مسائل بود.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه دشمنان در کتابهای دینی فرهنگ فاسدشان را جاسازی می کنند و ما هم ترجمه می کنیم٬ ابراز داشت: متاسفانه هر چه سطح کتاب های درسی ما بالاتر می رود میزان ترجمه در آنها افزایش پیدا می کند.  

وی افزود: امروزه عوامل بسیار نفوذی در گوشه و کنار کشور وجود دارند که نسبت به حذف ماهیت اسلام تلاش می‌کنند.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه به گوشی‌های تلفن همراهی که در دست جوانان است اشاره کرد و گفت: افزایش استفاده جوانان از تلفن های همراه وظیفه مسئولان را سنگین تر می کند که در مقابل اموتج فاسد این وسیله نوجوانان و جوانان را حفظ کنند.

وی افزود: بیش از 30 درصد تربیت فرزندان در دست مدارس است و برد آموزش و پرورش از برد جامعه و خانواده بیشتر است.

آیت الله مکارم با بیان اینکه باید مشکلات دانش‌آموزان توسط همه گروه‌ها رفع شود اظهارداشت: تنها یک گروه نمی‌توانند این مشکلات را رفع کنند و باید تمامی گروه‌ها در این زمینه فعالیت نمایند.

کد مطلب 818799

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