به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی عصر امروز در دیدار با اعضای شورای مشورتی آموزش و پرورش با اشاره به موضوع علم گفت: متاسفانه امروزه آفت علم گسترده شده است و برنامه‌های جهالت در لباس علم عرضه می‌شود.



وی تصریح کرد: این‌ها آفات علم است که بسیار تهدید کننده بوده و باید مراقب این گونه مسائل بود.



آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه دشمنان در کتابهای دینی فرهنگ فاسدشان را جاسازی می کنند و ما هم ترجمه می کنیم٬ ابراز داشت: متاسفانه هر چه سطح کتاب های درسی ما بالاتر می رود میزان ترجمه در آنها افزایش پیدا می کند.



وی افزود: امروزه عوامل بسیار نفوذی در گوشه و کنار کشور وجود دارند که نسبت به حذف ماهیت اسلام تلاش می‌کنند.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه به گوشی‌های تلفن همراهی که در دست جوانان است اشاره کرد و گفت: افزایش استفاده جوانان از تلفن های همراه وظیفه مسئولان را سنگین تر می کند که در مقابل اموتج فاسد این وسیله نوجوانان و جوانان را حفظ کنند.



وی افزود: بیش از 30 درصد تربیت فرزندان در دست مدارس است و برد آموزش و پرورش از برد جامعه و خانواده بیشتر است.



آیت الله مکارم با بیان اینکه باید مشکلات دانش‌آموزان توسط همه گروه‌ها رفع شود اظهارداشت: تنها یک گروه نمی‌توانند این مشکلات را رفع کنند و باید تمامی گروه‌ها در این زمینه فعالیت نمایند.