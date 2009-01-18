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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۳۶

ایستگاه تست فنی رایگان خودرو در اردبیل راه اندازی شد

ایستگاه تست فنی رایگان خودرو در اردبیل راه اندازی شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: همزمان با روز ملی هوای پاک، ایستگاه تست فنی رایگان خودرو در اردبیل راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار اردبیل بعد از ظهر امروز در مراسم گشایش این ایستگاه اظهار داشت: زیربنای سازندگی کشور حفظ محیط زیست و توسعه آن است.

وی عنوان کرد: توجه ویژه به منابع طبیعی و محیط زیست امروزه در دنیا به عنوان یکی از شاخصه های توسعه و رفاه اجتماعی تلقی می شود و باید برای رسیدن به این شاخصه در کشور تلاش کرد.

معاون عمرانی استاندار اردبیل افزود: باید بین توسعه صنعتی و الکترونیکی و توسعه منابع طبیعی سالم تعادل ایجاد شود تا بشر با دسترسی به هوا و منابع سالم زندگی به رشد و پویایی کامل دست یابد.

وی ابراز داشت: در حال حاضر بسیاری از کشورهی صنعتی بدون توجه به منابع زیست محیطی به سرعت آلودگی هوا افزوده اند و این آلودگی در شهرهایی نظیر مکزیکوسیتی، بوینس‌آیرس، پکن، شانگهای چین و حتی تهران سلامت شهروندان را با خطرات زیادی روبرو کرده است.

هاشم ‌پور توسعه فضای سبز، منابع طبیعی، حفظ جنگل، کاهش آلاینده های خودرویی و استفاده از سوختهای غیر فسیلی را در جهت حفظ تعادل در طبیعت و تامین سلامت شهروندان موثر و انکار ناپذیر دانست.

وی در ادامه با اشاره به هوای پاک و فضای طبیعی اردبیل یاد آور شد: این استان به لحاظ دارا بودن هوای پاک و سالم، مناظر طبیعی، جاذبه‌های زیبا از پاکترین و سالم‌ ترین استانهای کشور بوده و از شرایط زندگی متفاوتی نسبت به شهرهای آلوده کشور برخوردار مباشد.

این مسئول در پایان با اشاره به لزوم توسعه آمزشهای زیست محیطی در مراکز آموزشی کشور متذکر شد: آموزش و پرورش باید مبنا و اساس توسعه زیست محیطی در کشور باشد.

کد مطلب 818802

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