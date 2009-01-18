ایستگاه تست فنی رایگان خودرو در اردبیل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار اردبیل بعد از ظهر امروز در مراسم گشایش این ایستگاه اظهار داشت: زیربنای سازندگی کشور حفظ محیط زیست و توسعه آن است.

وی عنوان کرد: توجه ویژه به منابع طبیعی و محیط زیست امروزه در دنیا به عنوان یکی از شاخصه های توسعه و رفاه اجتماعی تلقی می شود و باید برای رسیدن به این شاخصه در کشور تلاش کرد.

معاون عمرانی استاندار اردبیل افزود: باید بین توسعه صنعتی و الکترونیکی و توسعه منابع طبیعی سالم تعادل ایجاد شود تا بشر با دسترسی به هوا و منابع سالم زندگی به رشد و پویایی کامل دست یابد.

وی ابراز داشت: در حال حاضر بسیاری از کشورهی صنعتی بدون توجه به منابع زیست محیطی به سرعت آلودگی هوا افزوده اند و این آلودگی در شهرهایی نظیر مکزیکوسیتی، بوینس‌آیرس، پکن، شانگهای چین و حتی تهران سلامت شهروندان را با خطرات زیادی روبرو کرده است.

هاشم ‌پور توسعه فضای سبز، منابع طبیعی، حفظ جنگل، کاهش آلاینده های خودرویی و استفاده از سوختهای غیر فسیلی را در جهت حفظ تعادل در طبیعت و تامین سلامت شهروندان موثر و انکار ناپذیر دانست.

وی در ادامه با اشاره به هوای پاک و فضای طبیعی اردبیل یاد آور شد: این استان به لحاظ دارا بودن هوای پاک و سالم، مناظر طبیعی، جاذبه‌های زیبا از پاکترین و سالم‌ ترین استانهای کشور بوده و از شرایط زندگی متفاوتی نسبت به شهرهای آلوده کشور برخوردار مباشد.

این مسئول در پایان با اشاره به لزوم توسعه آمزشهای زیست محیطی در مراکز آموزشی کشور متذکر شد: آموزش و پرورش باید مبنا و اساس توسعه زیست محیطی در کشور باشد.