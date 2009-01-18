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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۵۶

"شناسایی" اعلامی در کانون فیلم شهر

"شناسایی" اعلامی در کانون فیلم شهر

فیلم سینمایی "شناسایی" ساخته محمدرضا اعلامی دوشنبه 30 دی ساعت 18 در فرهنگسرای هنر به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر اعلام کرد سومین نشست کانون فیلم شهر اختصاص به نمایش این فیلم دارد که با حضور اعلامی و مهرزاد دانش کارشناس و منتقد سینما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین دوشنبه هفتم بهمن ساعت 18 فیلم سینمایی "زرد قناری" ساخته رخشان بنی‌اعتماد با حضور کارگردان و شادمهر راستین منتقد، فیلمنامه‌نویس و مسئول کانون فیلم شهر به نمایش درآمده و مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.

کانون فیلم شهر از بخش‌های این دوره جشنواره است که سعی در بهره‌گیری از بیان تأثیرگذار سینما در معرفی الگوها و تبیین شاخص‌های فرهنگ شهرنشینی با استفاده از ظرفیت هنر صنعت رسانه سینما دارد.

کد مطلب 818804

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