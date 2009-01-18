دولت حداقل 260 میلیارد تومان به مترو بدهکار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی شورای شهرتهران با اعلام این مطلب واشاره به اعتراضات فرمانداری تهران به مصوبات شورای شهر تهران گفت : فرمانداری تهران به 3 مصوبه شورا معترض بوده که اعتراض نخست به مصوبه « پیشنهاد تامین بودجه احیاء و نوسازی بافت های فرسوده در شهرتهران درسال 88 به دولت ومجلس شورای اسلامی» بود که فرمانداری تهران عنوان کرد که نمی توان به دولت پیشنهاد داد تنها راه قانونی این کار از طریق شورای عالی استانهاست.

خسرو دانشجو افزود: در پاسخ اعتراضیه نیز عنوان شد که پیشنهاد تامین منابع مالی جهت احیاء و نوسازی بخشی از بافت های فرسوده در شهر تهران در سال 88 به دولت به منظور لحاظ در لایحه بودجه سال آتی دولت بوده که با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه گردیده است.

وی یادآور شد در اعتراض دیگر فرمانداری به مصوبه « پیشنهاد تامین بودجه سازمان بهزیستی استان تهران جهت احداث ابنیه مورد نیاز نگهداری اقشار آسیب پذیر در سال 88» اشاره داشته است.

وی تصریح کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم می توانیم به دولت پیشنهاد بدهیم البته راه کار قانونی ارائه پیشنهاد از طریق شورای عالی استانها را نیز می دانیم. دانشجو خاطر نشان کرد: مسوولان دولتی زمانی که برای ارائه گزارش به شورای شهر می آیند در گزارشهایشان از شورا و مدیریت شهری طلب کمک می کنند. زمانی که پیشنهادی از سوی شورای شهر ارائه می شود راه کار قانونی را یادآور می شوند.

سخنگوی شورای شهر تهران اظهار داشت: در اعتراض دیگر به مصوبه « الزام شهرداری تهران به فرهنگ سازی در خصوص ترویج استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد» فرمانداری تهران خواستار ارائه گزارش های موسسه استاندارد شده و افزود: در هیچ جای قانون نوشته نشده است که نظرات و گزارشهای مربوطه ضمیمه مصوبه شود و بعد به فرمانداری ارسال گردد.

عضو کمیسیون توسعه وعمران شورای شهر نیز درپاسخ به آن اعلام کرد: تمام تلاش مدیریت شهری آن است که درتهران ساخت و سازها با مصالح استاندارد باشد از فرمانداری استدعا داریم که مدیریت شهری را در اجرای مصوبات یاری کنند. نه اینکه به گونه ای رفتار شود تا مصوبات شورا در رفت و برگشت های اداری بلاتکلیف بمانند.

دانشجو به ادامه بررسی لایحه « ساماندهی وضعیت سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری تهران و ارائه اساسنامه آنها» در این جلسه شورای شهر اشاره کرد و افزود: در این جلسه 10 بند از موارد درج شده در لایحه به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید و بررسی بندهای دیگر به جلسات آتی شورا موکول شد.

وی خاطر نشان کرد: براساس ماده واحده این لایحه شهرداری تهران موظف شد نسبت به ساماندهی وضعیت کلیه سازمان ها و شرکت های نامبرده با رعایت کامل ضوابط و مقررات موضوعه به ویژه آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران حسب مورد و با تقویم دقیق اموال و دارایی های مربوطه اقدام کند.

وی با اشاره به برخی شرکت های ادغام شده گفت: ازجمله این شرکتها«شرکت خدمات مالی شهر موسسه هادیان شهر در شرکت خدمات اداری شهر»، «شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی شهرداری تهران و حومه در شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)» ، « سازمان سردخانه و کشتارگاه در سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی» ، «شرکت فرهنگی – ورزشی شهر سالم و اداره کل تربیت بدنی شهرداری تهران در سازمان ورزش « جدید التاسیس» و نیز «شرکت های مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران، علائم راهنمایی و فنی ایران وکنترل کیفیت هوا(سماء) ، کنترل ترافیک تهران و ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران و سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران درسازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران» است که باید ادغام شوند.

سخنگوی شورای شهر تهران در بخش دیگر اظهاراتش به ارائه گزارش شهردار تهران از دیدار با رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: شهردار تهران اظهار داشت برگزاری این گونه جلسات می تواند به دریافت کمک و اعتبار از دولت برای اجرای طرحهای شهری به ویژه حمل و نقل کمک کند. برای مثال درطرح جامع حمل و نقل و ترافیک که هنوز به تصویب نهایی نرسیده برساخت سالانه 22 تا 25 کیلومتر خطوط مترو اشاره شده است که برای اجرای یک کیلومتر خط مترو نیاز به 40 میلیارد تومان اعتبار است این به آن معنی است که دولت باید بودجه ای معادل 880 تا هزار میلیارد تومان برای تکمیل و ساخت مترو در نظر بگیرد. که از این میزان 440 تا 500 میلیارد تومان آن توسط دولت و مابقی توسط شهرداری تامین می شود.

وی خاطر نشان کرد: براساس گزارشهای ارائه شده تنها 180 میلیارد تومان از طرف دولت به مترو اختصاص پیدا کرده است. که به این ترتیب 260 تا 300 میلیارد تومان از سوی دولت باید به شرکت مترو تخصیص داده شود.

دانشجوافزود: همچنین شهردار تهران اشاره داشتند که در این جلسه درخصوص چگونگی طرح جامع حمل و نقل تهران صحبت شده است و اینکه در این طرح حمل و نقل عمومی به عنوان پایه اصلی حمل و نقل درون شهری دیده شده و رقمی معادل 70 درصد را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: تحقق این مهم هم منوط به یاری دولت ومجلس است.

همچنین در این جلسه گروهی ازجوانان دوچرخه سوار با حمایت شهرداری منطقه 22 به مناسبت روزهوای پاک به شورای شهر آمدند تا اهمیت دوچرخه سواری در جهت کاهش آلودگی هوا را یادآور شوند. وی گفت: اگر بتوانیم دوچرخه را به عنوان وسیله نقلیه جا بیاندازیم به بحث کاهش آلودگی هوا کمک بزرگی شده است.

گفتنی است در جریان حضور دوچرخه سواران در جلسه شورا مهندس چمران رئیس شورای شهر تاکید کرد: برای آن که فرهنگ دوچرخه سواری به عنوان یک وسیله نقلیه سبز در بین شهروندان اشاعه پیدا کند باید از صورت سمبلیک خارج شده و به گونه ای عملکردی وارد زندگی شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی تهران و وجود شیبها و دوری مسیرهای اداری با یکدیگر شاید نتوان در تمام مسیرها از دوچرخه استفاده کرد ولی می توان در محله ها و مسیرهای کوچک شهروندان را به استفاده از آن ترغیب کرد.