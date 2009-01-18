به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد خاتمی در دیدار با اقشار مختلف مردم استان زنجان با بیان این مقدمه که در مقابل سیاست روزگار که سیاست جنگ و خشونت است و هر کس قدرت دارد فقط منافع خود را همانطور می خواهد و برای رسیدن به منافع هرگونه جنایت، اشغال و سرکوبی، تحقیر و جنگ روانی علیه کسانی که دشمن خود می داند انجام می دهد که نمونه آن را در غزه مظلوم می بینیم.

وی افزود: در چنین جهانی تلاش برای اخلاقی کردن سیاست و تلاش برای تغییر سرمشق سیاستی که می تواند حرمت انسان را در همه جا پاس دارد و نوعی تفاهم بر اساس عدل و انصاف حاکم شود و منظور از اهداف انقلاب و خواست ملت ایران بوده است کار مهم و البته سختی است.

رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها با ابراز تاسف از رایج شدن بداخلاقی در سیاست تصریح کرد: در دوران تصدی مسئولیت ریاست جمهوری با بیان اینکه ما باید ومی توانیم این پارادایم را عوض کنیم و به سوی جهانی برویم که در آن تفاهم باشد و ملتها محترم باشند و بتوان گفتگو کرد می توان با هم به سوی تفاهم و صلح حرکت کرد مسئله گفتگوی تمدنها را طرح کردیم که با استقبال روبرو شد و گامهایی در این زمینه برداشته شد.

وی گام نهادن در این راه را امری خلاف سیاست رایج در دنیا عنوان کرد و ادامه داد: نمونه این سیاست رایج سیاستی است که ما امروز اثر آن را در غزه می بینیم که چه جنایت بزرگی در حال رخ دادن است و تقریبا با بی تفاوتی نسبی دنیا و عمده دولتها مواجه شده است.

رئیس بنیاد باران افزود: بسیاری از دولتها که از آنها انتظار می رفت در کنار مظلوم قرار بگیرند حاضر نشدند سکوت را بشکنند و با فاصله گرفتن از مظلومی که دارد مقاومت می کند به ظالم و ستمگر اشغالگر میدان دادند و این نمونه بد اخلاقی در دنیاست.

سید محمد خاتمی تاکید کرد: کسانی که جنگ و اشغال می کنند همانهایی هستند که مدعی دموکراسی هستند ولی از مرزهای خود که بیرون می آیند انسان برایشان ارزشی ندارد.

وی در توضیح چرایی طرح ایده گفتگوی تمدنها از سوی ایران گفت: ایران به عنوان کانون و نماینده فرهنگ و تمدنی دیرپا در دنیا شناخته می شود. ایرانی که بیش از 150سال در مسیر استقرار مردمسالاری توام با اخلاق و دین حرکت می کنند و این امر مسئله مهم و راهی است که امام(ره) معرفی کرد و مردم ما نیز آزادی،توسعه و پیشرفتی که توام با معیارها و ارزشهای دینی که عمده آنها اخلاق باشد را می خواستند.

خاتمی از جمهوری اسلامی به عنوان حاصل ارجمند انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: جمهوری اسلامی بدین معنا بود که می توان در کشور مردمسالاری، آزادی و پیشرفت در عین حال معنویت و اخلاق نیز داشت.

رئیس جمهور سابق کشورمان با تاکید بر اینکه متاسفانه در جامعه شاهد نوعی بداخلاقی هستیم اظهار داشت: بدتر از این بداخلاقیها این است که گاهی بداخلاقی مانند توهین، تخریب، حذف و سرکوب، دروغ پردازیها و احیانا رفتارهای ضد اخلاقی ارزش به حساب آید.

سید محمد خاتمی همچنین تصرح کرد: متاسفانه امروز در کشور برای بسیاری از کسانی که در جبهه و انقلاب بودند امنیت روانی نیست که خود را عرضه کنند و در معرض این هستند که حتی صلاحیتشان به عنوان کسانی که اسلام را قبول ندارند رد شود که این امر هم خلاف آزادی و هم خلاف معیارهای اخلاقی است.

رئیس جمهور سابق کشورمان، افزود: اگر معتقدیم اصولگراییم کدام اصل بالاتر از اینکه از جمهوری اسلامی دفاع کنیم وجود دارد؟ برای همین دفاع از جمهوری اسلامی و لوازم آن اصل مهمی است. معتقدیم با موقعیت ممتازی که جمهوری اسلامی و ایران در منطقه دارد ما یک قدرت در جهانیم و این قدرت رشید درگذشته ما وشایستگی که ملت دارد و باید از آن برای رفع تهدیدها و رفع مشکلاتی که از این ناحیه برای ما پیش می آید استفاده کنیم وهمه اینها تدبیر می خواهد.

رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها، یادآور شد: با یک کلام بیجا ممکن است هزینه های خیلی زیادی برای مملکت ایجاد شود و برعکس با یک کلام سنجیده می توان از اصول، معیارها و منافع مملکت دفاع و در عین حال تهدیدها را کم کرد.

خاتمی از سرمایه گذاری در داخل و حضور در بازار های جهانی، رونق و نشاط اقتصادی در مملکت، استفاده از نفت در مسیر زیرساختهای کشور برای داشتن یک اقتصاد پویا و ثروتمند شدن کشور نام برد و گفت: همزمان با طی این مراحل می توانیم با اداره مملکت با مالیات و بسط تامین اجتماعی در جامعه به عنوان بهترین راه عدالت بر اقتدار مملکت بیفزاییم.

خاتمی با تاکید بر اینکه همه ما نسبت به کشور مسئولیم اظهار داشت: مسئولان فعلی حسن نیت دارند ولی حسن نیت تنها کافی نیست بلکه حسن نیتی با تدبیر، برنامه ریزی درست، مصرف نکردن ارزشها و شعارها است که کارساز خواهد بود.

رئیس بنیاد باران تصریح کرد: متاسفانه این روزها ارزشها خیلی ارزان و آسان مصرف می شود و کسانی برای اینکه خود را توجیه کنند اینگونه القا می کنند که فقط آنها در مسیر ارزشها گام بر می دارند.

وی ادامه داد: آرمانهای انقلاب، عدالت و منافع ملت برای ما ارزش است و شعاری کردن جامعه و به نتیجه نرسیدن سبب دلزدگی جامعه خواهد شد و این دفاع از ارزشها نیست.

خاتمی ارزش را تلاش برای پیشرفت کشور، حاکم شدن عدالت، حرمت گذاشتن به اهل علم و دانشمندان و احساس امنیت کردن آنها عنوان کرد.

رئیس جمهور سابق کشورمان با یادآوری جایگاه مهم ایران و هزینه های فراوانی که برای انقلاب پرداخته شده است اظهار داشت: همه باید دلمان برای کشور بسوزد. راه هم راه روشنی است.



وی تصریح کرد: معتقدم در این چند سال کشور دو موقعیت ممتاز، یکی درآمد سرسام آور نفت و دیگری ابلاغ سیاستهای اصل 44 را داشته است که خیلی می توانست جهش ایجاد کند و اگر با این امکانات با تدبیر کار می شد زمان 20 ساله هدف چشم انداز را حداکثر د ر10 سال طی می کردیم ولی امروز باید تلاش کنیم تا کشور را به 4 سال گذشته برگردانیم و دوباره راه را از اول طی کنیم.

سید محمد خاتمی ادامه داد: همه باید بکوشند تا مملکت در مسیری راه برود که در نهایت کار هم ثروت کشورهم آزادی و استقلال کشور و حرمت بین المللی در آن تامین شود و هم اصول و ارزشهای انقلاب از جمله اخلاقی شدن جامعه تحقق یابد وبه جای تکیه های افراطی بر روی ظواهر و احیانا خرافات به واقعیتهای دینی در جامعه رواج یابد.

رئیس جمهور سابق کشورمان سپس به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اشاره کرد وگفت: انتخابات آینده بزنگاه مهمی است. اولا کسانی که می آیند باید با برنامه روشن با لحاظ کردن سند چشم انداز و قانون اساسی بیایند و نه اینکه توقعات بیجا برای مردم ایجاد کنند که یکشبه می‌توان تمام مشکلات فعلی را حل کرد. در عین حال باید روی آزادی مردم، دفاع از حقوق ملت و آزاد بودن نقد در جامعه تاکید کرد.

وی ادامه داد: دیگر اینکه تضمین داده شود انتخابات آزاد است و زمینه‌ای فراهم شود که مردم با تنوعی که دارند بتوانند گزینه های مطلوب را داشته باشند.

خاتمی تاکید کرد: حضور باشکوه مردم در انتخابات بسیار مهم است. درست است مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند ولی نباید مایوس شوند بلکه باز هم می توان در کشور رونق ایجاد کرد و در همه زمینه‌ها امیدوار بود پس مردم بدانند رایشان اثرگذار است.

وی تصریح کرد: در صورت حضور انبوه مردم در پای صندوقهای رای است که بعضی موانع و مشکلات که در غیبت مردم کار ساز است و در حضور آنها کارساز نیست از بین خواهد رفت.

سید محمد خاتمی خاطر نشان کرد: امیدوارم انتخابات خوبی برگزار شود و نتیجه کار طوری باشد که ما شاهد روندی باشیم که کشور و ملت در مسیر پیشرفت و سربلندی و اسقرار همه جانبه جمهوری اسلامی در ایران حرکت کنند.

رئیس بنیاد باران با اشاره به ذکر خاطراتی از سوی حاضران در خصوص اولین سفرهای استانی او گفت: بنده نیز یاد و خاطره آن روزها و نیز سفری که در اوایل سال 76 به زنجان کردم و محبت و بزرگی که مردم زنجان به من داشتند را هیچگاه فراموش نخواهم کرد.

سید محمدخاتمی ادامه داد: لازم می دانم از انسان بزرگی که در آن روزها با ما بود و مظهر صفا،علم و تقوا و تواضع یعنی حضرت آیت الله موسوی زنجانی که نماینده معنوی مردم رشید، با فرهنگ، با استعداد و با تواضع و مقاوم زنجان بود یادی بکنم که این روزها جایش خالی است. از خداوند می خواهم بر درجاتش بیفزاید.

رئیس موسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها، همچنین از پروفسور ثبوتی به عنوان یکی از افتخارات عرصه علم و فرهنگ ایران نام برد که دلبستگیش به سرزمین خود سبب شد مرکز افتخار مهم علمی- پژوهشی اش را در زنجان دائر کند.