پیروزی نزدیک و دشمنان رو به اضمحلال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در مکالمه تلفنی عمر البشیر رئیس جمهور سودان گفت : در اوضاع فعلی غزه به نقطه ای رسیده که باید تلاش کنیم حصر آن برداشته شود و رژیم صهیونیستی به طور کامل عقب نشینی کند تا مردم این سرزمین بتوانند به زندگی خود ادامه دهند.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به تصمیمات اجلاس دوحه خاطرنشان کرد: باید این تصمیمات در نشست کویت تکمیل و عملیاتی شود.

عمرالبشیر رئیس جمهور سودان نیز در این تماس تلفنی با بیان اینکه مواضعشان نسبت به فلسطین ثابت بوده و تغییر نخواهد یافت گفت: آتش بس یکطرفه رژیم صهیونیستی را به عنوان پذیرفتن شکست از سوی این رژیم می دانیم. اعلام آتش بس در حالی که نیروهای رژیم صهیونیستی در غزه هستند و محاصره این منطقه ادامه دارد به عنوان صلح قابل قبول نیست. آتش بس را بازی و خدعه ای بیش نمی دانیم.

رئیس جمهور سودان با اشاره به حضور دکتر احمدی نژاد در اجلاس دوحه اظهار داشت: این حضور نشان داد که موضوع فلسطین یک مسئله عربی نیست بلکه کاملا اسلامی است. حمایتی که ملتهای مسلمان جهان از غزه داشتند بسیار قویتر از مواضع سران برخی کشورهای عربی بود.