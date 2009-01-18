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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۰۶

خلخالی به مهر خبر داد:

احتمال تعویق دربی زیاد است/ شنبه زمان دربی را نهایی می کنیم

احتمال تعویق دربی زیاد است/ شنبه زمان دربی را نهایی می کنیم

مدیرکل امنیتی - انتظامی استانداری تهران گفت: به احتمال زیاد دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس با یک روز تاخیر برگزار خواهد شد.

کلام الله خلخالی مدیرکل امنیتی - انتظامی استانداری تهران با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به فاصله زمانی کوتاه بین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و راهپیمایی روز 22 بهمن، مسابقه حساس تیم‌های ایران و کره جنوبی در روز 23 بهمن با دیدار سنتی استقلال و پرسپولیس در روز 25 بهمن ماه برخی دستگاه‌های خدماتی نظیر نیروی انتظامی، اتوبوسرانی، ورزشگاه آزادی و ... به منظور ارائه سرویس بهتر به تماشاگران این مسابقه خواستار تعویق 24 ساعته این دیدار شده‌اند که این درخواست در دست بررسی است.

خلخالی اضافه کرد: به منظور تصمیم گیری قطعی پیرامون زمان برگزاری دربی روز شنبه در نشستی با دستگاه‌ها و عوامل اجرایی نظیر سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال، اتوبوسرانی، اورژانس، ورزشگاه آزادی، آتش نشانی و... برگزاری این مسابقه از زوایای مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هماهنگی‌های لازم در این زمینه به عمل می آید.

وی تاکید کرد : تصور می کنم با توجه به درخواست برخی دستگاه‌های خدماتی احتمالا دیدار استقلال و پرسپولیس با 24 ساعت تاخیر برگزار شود که تصمیم نهایی در جلسه کارشناسی با عوامل درگیر با این مسابقه اتخاذ خواهد شد.

کد مطلب 818814

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