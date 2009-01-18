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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۲۵

قدردانی رئیس جمهور از ابتکار عمل و مواضع امیر قطر در کنفرانس دوحه

قدردانی رئیس جمهور از ابتکار عمل و مواضع امیر قطر در کنفرانس دوحه

رئیس جمهور با تشکر از ابتکار عمل و مواضع امیر قطر در کنفرانس دوحه گفت:تصمیمات این کنفرانس موجب خوشحالی ملتهای منطقه و مسلمانان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در تماس تلفنی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر با بیان اینکه برگزاری کنفرانس دوحه نتایج خوبی برای مردم فلسطین داشت تصریح کرد: باید تصمیمات این کنفرانس پیگیری شود تا مسئله فلسطین به نقطه مطلوب برسد.

رئیس جمهور همچنین اقدام قطر در تعطیل کردن دفتر تجاری رژیم صهیونیستی را ارزشمند توصیف کرد.

شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر نیز در این مکالمه تلفنی حضور دکتر احمدی نژاد در اجلاس دوحه را تاثیرگذار دانست و اظهار داشت : امیدواریم تصمیماتی که در نشست کویت نیز اتخاذ خواهد شد تکمیل کننده تصمیمات دوحه بوده و به نفع مردم غزه تمام شود.

کد مطلب 818817

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