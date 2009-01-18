"شهر تاریکی" تولید مشترک دانشکده صدا و سیما و سیمافیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی حاصل تلاش کارگاه فیلمنامه‌نویسی تولید دانشجویی دانشکده صدا و سیما و اقتباسی از کتاب "خسوف در شهر خمیسات" نوشته هوشنگ مهرآئین است.

داستان ماجراهای یک شهر تاریخی به نام خمیسات است که یکروز صبح رئیس اداره فلاحت متوجه می‌شود آفتاب درنیامده است. جلسه‌ای برای رفع مشکلات احتمالی در فرمانداری تشکیل می‌شود، اما همه چیز به سادگی حل شدنی به نظر نمی‌رسد.

فیلمنامه فیلم 90 دقیقه‌ای "شهر تاریکی" را فرهاد بردبار از فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته تولید دانشکده صدا و سیما می‌نویسد.