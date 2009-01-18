  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۵۳

"شهر تاریکی" تولید مشترک دانشکده صدا و سیما و سیمافیلم

دانشکده صدا و سیما در نخستین همکاری خود با مرکز سیمافیلم فیلمنامه "شهر تاریکی" را برای تولید مشترک برگزید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم تلویزیونی حاصل تلاش کارگاه فیلمنامه‌نویسی تولید دانشجویی دانشکده صدا و سیما و اقتباسی از کتاب "خسوف در شهر خمیسات" نوشته هوشنگ مهرآئین است.

داستان ماجراهای یک شهر تاریخی به نام خمیسات است که یکروز صبح رئیس اداره فلاحت متوجه می‌شود آفتاب درنیامده است. جلسه‌ای برای رفع مشکلات احتمالی در فرمانداری تشکیل می‌شود، اما همه چیز به سادگی حل شدنی به نظر نمی‌رسد.

فیلمنامه فیلم 90 دقیقه‌ای "شهر تاریکی" را فرهاد بردبار از فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد رشته تولید دانشکده صدا و سیما می‌نویسد.

کد مطلب 818820

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها