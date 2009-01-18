45 پل روستایی در مازندران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی عصر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت راههای مازندران در ساری افزود: هیچ پروژه‌ای بدون شیت آزمایشگاهی تحویل گرفته نمی‌شود. وی با تاکید بر خارج ساختن راهدارخانه‌ها از شکل سنتی، بیان کرد: این بخش به تجهز و نوسازی ماشین آلات و بکارگیری نیروهای متخصص نیاز دارد.

مدیر کل راه و ترابری استان با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی پروژه‌های راه گفت: اداره کل راه و ترابری استان ۹۸۰۰ کیلومتر راه‌های استان را تحت پوشش دارد.

وی افزود: از این میزان ۷۵۰۰ کیلومتر راه روستایی و ۲۳۰۰ کیلومتر راه‌های اصلی استان را شامل می‌شود.

وی میزان راه‌های فرعی استان را ۱۳۱۷ کیلومتر بیان کرد و افزود: از راه‌های استان ۴۵۸ کیلومتر چهار خطه و ۱۶ کیلومتر آن آزادراه است.

رحیمی از ابلاغ ۵/۹ میلیارد تومان اعتبار برای محور هراز، ۵ میلیارد تومان اعتبار برای محور آمل، نور و چمستان و ۳ میلیارد تومان اعتبار برای محور درویش‌خیل – فریدونکنار از ردیف ملی در سال جاری خبر داد .

وی اذعان داشت: در سالجاری مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای محور قدیم بابل به آمل و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای چهار خطه کردن قائمشهر، کیاکلا و بهنمیر اختصاص یافت.

رحیمی افزود: تعریض و زیرسازی محور قائمشهر، جویبار، کوهی‌خیل و دریا نیز از اعتبارات استانی آغاز شد.



مدیر کل راه و ترابری استان از آزاد سازی یک قطعه از محور کنارگذر جویبار خبر داد و گفت: در سال‌جاری نیز مبلغ ۵ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت.

وی ادامه داد: احداث دوربرگردان‌های استاندارد در پنج نقطه از سطح استان در دستور کار قرار دارد.