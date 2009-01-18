تجمع بزرگ دانشجویان ایران اسلامی در حمایت از غزه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این تجمع بزرگ که با حضور دهها هزار نفری دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور برگزار می شود مقاومت اسلامی مردم مظلوم فلسطین و غزه در برابر جنایات رژیم منحوس صهیونیستی پاس داشته خواهد شد و دانشجویان تنفر و انزجار خود را نسبت به جنایات های این رژیم در غزه و همراهان آن اعلام خواهند کرد.

در تجمع بزرگ دانشجویان ایران اسلامی که به منظور حمایت از مقاومت مردم مظلوم غزه برگزار می شود از سفرای کشورهای قطر، سوریه، بولیوی، موریتانی و ونزوئلا که مواضع انقلابی خود را در خصوص حمایت از غزه و انزجار از جنایات رژیم غاصب اسرائیل اعلام کردند، تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.

بعد ازبرگزاری تجمع بزرگ دانشجویان ایران اسلامی، دانشجویان ازدانشگاه تهران به سمت مرکز فرهنگی 13 آبان (لانه جاسوسی) در حمایت از مردم مظلوم غزه حرکت کرده و این تجمع در نهایت با سخنرانی نماینده حماس در ایران و قرائت بیانیه دانشجویی پایان خواهد یافت.