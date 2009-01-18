به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس خبرگان رهبری در این دیدار مسئله حقوق زنان در جامعه را از مسائل مهم در ایران و سایر ممالک اسلامی خواند و گفت: به لحاظ سنتی زنان در جامعه ما تا کنون نقش درجه چندم داشته اند اما به نظر می رسد که پس از انقلاب زنان به حقوق خود بیشتر آگاه شده و خواستار دستیابی به آن هستند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به رشد آگاهی و ارتقا علمی زنان و جوانان کشورمان در زمینه های گوناگون این دو قشر را پتانسیلهای آینده ساز کشور خواند و تاکید کرد: در زمینه حقوق زنان و جوانان پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی هنوز ما با نیاز به اقدامات جدی مواجهیم که اگر محققان حوزه و دانشگاه به آن توجه نکرده و راهکارهای عملی و امروزی پیدا نکنند نظام و کشور در آینده با مشکل مواجه خواهد شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش حوزه های علمیه در گرهگشایی از حقوق زنان را بسیار با اهمیت خواند و تاکید کرد: لازم است مهندسی فکری و اساسی در زمینه چالشهای حقوق زنان توسط تمام ارگانهای مسئول به خصوص حوزه های علمیه صورت گیرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی نیازهای موجود در میان قشر جوان جامعه را جدی خواند و با اشاره به اینکه جوانان اصولا در امور مختلف دیر قانع می شوند و نمی توان با شعار با مسائل آنان برخورد کرد تصریح کرد: باید در برخورد با مسائل جوانان راهکار منطقی و عملی داشت و این امر وظیفه ارگانهای مسئول از جمله کمیته جوانان و بانوان مجمع را سخت تر می کند.

در ابتدای این دیدار خانم بروجردی دبیر کمیته خاص جوانان و زنان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین خانمها و آقایان جلودارزاده، نوری، سماواتی، داراندیش واعظی، رمضان زاده، مشکینی، سجادی، امیر حسینی، مرتضوی و واعظی رؤسا و برخی اعضای کار گروههای جوانان، ورزش، اصول و مبانی خانواده، کودک و سایر کارگروهها گزارشی از فعالیتها و برنامه های در دست بررسی خود ارائه دادند.