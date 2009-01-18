سرمایه گذاری تولید ارزش افزوده در کشور از متوسط جهانی بالاتر است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محسن میرزایی بعدازظهر امروز در جلسه شورای اداری استان مرکزی با اشاره به اینکه مهمترین چالش اقتصادی کشور فقدان بهره وری در بخش های مختلف جامعه است افزود: باید در افزایش بهره وری موفق عمل کنیم تا سرمایه گذاری ‌های ما در دیگر بخشها به نتیجه برسد.

وی با تاکید بر اینکه بهره وری باید از شعار زدگی دور و با برنامه مدون اجرایی شود اضافه کرد: شاخصهای ارتقای بهره وری کشور تدوین به استانداریها ابلاغ شده و بودجه مورد نیاز آن نیز از سال آتی در قالب بودجه دستگاهها تزریق می شود.

وی با بیان اینکه تحقق بهره وری نیازمند شناخت دقیق ماهیت و جایگاه مناطق و امکانات کشور است خاطر نشان کرد: در برنامه چهارم توسعه پیش بینی ارتقای بهره وری دیده شده بود ولی به دلیل اینکه در بدنه مدیریتی کشور نیازها به تقاضا تبدیل نشده و بستر و باور آن مهیا نبود عملیاتی نشد.

میرزایی گفت: سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی در اکثر کشورهای جهان از طریق افزایش بهره وری حاصل می ‌شود به طوری که در ‪ ۱۲‬کشور توسعه یافته جهان ‪ ۴۹‬درصد رشد اقتصادی از افزایش بهره وری حاصل می ‌شود و این رقم برای کشورهای در حال توسعه ‪ ۳۱‬درصد است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در ایران تنها ‪۱۷‬درصد از رشد اقتصادی حاصل بهره وری و مابقی از طریق نیروی انسانی و سرمایه حاصل می شود.

وی اضافه کرد: طی دهه های ‪ ۵۰‬ تا 80 ‪ افزایش نیروی کار 3/8، سرمایه ‌گذاری 4/6 و مصرف انرژی 6/9 درصد در کشور بوده که نشان میدهد سهم مصرف انرژی و سرمایه بیشتر از نیروی انسانی بوده در حالی که یکی از مهمترین دغدغه دولتها ایجاد اشتغال است.

وی با اشاره به اینکه سرعت تولید 6/0 درصد کمتر از رشد جمعیت بوده است افزود: شاخص ثروت سرانه در ایران 28هزار دلار و سهم منابع انسانی 34 درصد است.

میرزایی با تاکید بر اینکه شکاف بهره وری در ایران بسیار بزرگ است اضافه کرد: میزان تولید ناخالص ایران نصف متوسط جهانی بوده که نشان دهند مصرف مصرفانه انرژی در کشور است.

استاندار استان مرکزی نیز بر اهمیت بهره وری در ساختار سازمانها تاکید کرد و گفت: همه دستگاه های استان باید برای تحقق هرچه بیشتر بهره وری تلاش کنند.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: نتایج حاصله از بهره وری در کشور کمتر از حد انتظار بوده است و متاسفانه در سالهای گذشته به این موضوع بی توجهی های بسیاری صورت گفته است که انتظار می رود با تدوین برنامه های مدون این کاستی را برطرف نمود

وی تصریح کرد: در دهه اخیر و بر اساس آمارها میزان بهره وری در کشور روند نزولی داشته است که استفاده از نوآوری های روز، انسجام در امور، نظم در انجام فعالیت ها، تعاون و همدلی میان بخشهای مختلف، ترویج فرهنگ صرفه جویی، ایجاد انگیزه و روحیه مسئولیت پذیری در میان کارکنان از مهمترین عوامل موثر در اجرای بهره وری در دستگاه های اجرایی و ستادی است.