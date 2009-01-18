30 نمایشگاه کتاب در شهریار برپا می شود

محمدعلی جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: با همکاری تعدادی از ادارات مانند آموزش و پرورش، فرمانداری و دیگر نهادها نمایشگاه های مختلفی با عناوین مختلف و به روز کتابها در نقاط متعدد مانند مساجد، مدارس برپا می شود.

وی افزود: به منظور ارتقا سطح آگاهی و نهادینه کردن فرهنگ کتاب خوانی در میان شهروندان به خصوص دانش آموزان، در صورت موافقت و تعامل ادارات اداره ارشاد آمادگی دارد تا تعداد نمایشگاه های برپایی را افزایش دهد.

این مسئول خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقه ثبت خاطرات ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس توسط دانش آموزان، برگزاری محفل انس با قرآن و نصب پلاکاردهای مختلف در سطح شهر از دیگر کارهای اجرایی در این ایام است.

جعفریان بیان داشت: همچنین در این راستا کتابخانه های عمومی شهرستان شهریار نیز به برپایی 13 نمایشگاه می کنند که علاوه بر افراد حاضر در کتابخانه، عموم مردم نیز می توانند از آن بازدید کنند.