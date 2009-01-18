928 خانه بهداشت در آذربایجان غربی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، تورج اکبرلویی عصر امروز در گردهمایی ارتقای سلامت در ارومیه افزود: د رسه سال اخیر همچنین هزار خانه روستایی در سطح استان به بهره ‌برداری رسیده است.

وی نبود متولی متمرکز در بخش روستایی را از خلاءهای موجود برای انجام خدمات ‌رسانی در این مناطق دانست واظهارداشت: با توجه ویژه دولت به عمران وتوسعه این مناطق در کشور امروز شاهد ارتقای بسیاری از شاخص ها از جمله بهداشت به عنوان زیربنایی توسعه هستیم.

اکبرلویی در ادامع از اجرای 10 طرح پسماند روستایی در سالجاری خبرداد واضافه کرد: با اجرای این طرح ها 150 روستا از خدمات این طرح بهره مند می شوند.

به گفته ی اکبرلویی 35 نقطه دیگر نیز برای ادامه عملیات طرح پسماند روستایی شناسایی شده است.

75 درصد روستاهای آذربایجان‌ غربی از آب سالم برخوردار شدند

مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان ‌غربی گفت: در سال جاری 75 درصد روستاهای استان از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.

اکبرلویی اظهار داشت: برای آبرسانی به روستاها امسال 30 میلیون تومان با شش درصد رشد هزینه شده است.

وی با اعلام اینکه از سال آینده در روستاهای فاقد نانوایی، نان توزیع می‌شود، تاکید کرد: هدف از اجرای این طرح جلوگیری از توزیع خارج از شبکه آرد یارانه‌ای، رفاه حال روستاییان، اشتغالزایی و نظارت بهداشتی بر نحوی پخت نان و توزیع مناسب آن است.

بیش از 40 درصد از جمعیت استان در 3 هزار روستا سکونت دارند.