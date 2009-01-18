کرج در 28 روز گذشته تنها 10 روز هوای پاک داشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسن پسندیده امروز در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز هوای پاک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی این مدت کلانشهر میلیونی کرج 16 روز هوای سالم، یک روز اضطراری و یک روز بحرانی داشته است که این آلودگی باعث ایجاد مشکلاتی برای شهروندان بیمار تنفسی و قلبی، کهنسالان، کودکان و زنان باردار شده است.

وی افزود: مهمترین عامل آلودگی هوا در این شهرستان ذرات معلق در هوا گزارش شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: به منظور کاهش آلودگی خودروها باید جایگاه های CNG افزایش یابد همچنین رانندگان نسبت به معاینه فنی خودرو خود هرچه سریعتر اقدام کنند.

در این مراسم که با همکاری نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج، اداره محیط زیست و دیگر ارگانها برگزار شد، بیش از هزار نونهال مهد کودکهای کرج حضور داشتند.

شهرستان کرج که در ردیف کلانشهرهای کشور قرار دارد گذرگاه 16 استان کشور است و جمعیت آن از 13 استان کشور بیشتر است.

کرج بیش از دو میلیون نفر جمعیت دارد و برای شهرستانهای غرب استان تهران حالت مرکزیت دارد